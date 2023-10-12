Билялетдинов сравнил ФИФА и УЕФА с собаками: «Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать»

Динияр Билялетдинов высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Я не ожидал, что они вообще нас допустят. Я думал, что они свою гнилую морковку будут держать до конца.

Они хотели подействовать на неокрепшую психику молодых: «Будете хорошо себя вести, будете ругать своих родителей, свою страну, и вам разрешат дальше играть с евросоперниками».

Вот чем было чревато. Поэтому то, что в итоге они отменили – для нас это даже лучше, потому что вот двойное дно и скрытый подтекст витал в воздухе. Все политизировано.

Можно нарисовать три собаки: побольше МОК, поменьше ФИФА, еще поменьше УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: «Что изволишь, хозяин?», а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются.

Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это.

Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость», – заявил Билялетдинов.