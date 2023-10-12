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  • Билялетдинов сравнил ФИФА и УЕФА с собаками: «Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать»

Билялетдинов сравнил ФИФА и УЕФА с собаками: «Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать»

12 октября 2023, 08:43
3

Динияр Билялетдинов высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Я не ожидал, что они вообще нас допустят. Я думал, что они свою гнилую морковку будут держать до конца.

Они хотели подействовать на неокрепшую психику молодых: «Будете хорошо себя вести, будете ругать своих родителей, свою страну, и вам разрешат дальше играть с евросоперниками».

Вот чем было чревато. Поэтому то, что в итоге они отменили – для нас это даже лучше, потому что вот двойное дно и скрытый подтекст витал в воздухе. Все политизировано.

Можно нарисовать три собаки: побольше МОК, поменьше ФИФА, еще поменьше УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: «Что изволишь, хозяин?», а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются.

Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это.

Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость», – заявил Билялетдинов.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
  • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
  • Во вторник УЕФА отменил собственную рекомендацию без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Билялетдинов Динияр
Комментарии (3)
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koli4ka
1697091823
а чего же так красиво говоришь на публику,а сам,как шелудивый пёс бабло поехал в сраный эвро ритеряй косить,говорун-фифун ты наш...
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Fialet
1697096278
Есть ещё четвёртая собачка, самая трусливая, тоже на задних лапках и хвостиком виляет. Надеется на какую нибудь тухлую подачку. Эта собачка - РФС.
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