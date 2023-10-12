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    • Билялетдинов сравнил ФИФА и УЕФА с собаками: «Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать»

    Билялетдинов сравнил ФИФА и УЕФА с собаками: «Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать»

    Динияр Билялетдинов высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    «Я не ожидал, что они вообще нас допустят. Я думал, что они свою гнилую морковку будут держать до конца.

    Они хотели подействовать на неокрепшую психику молодых: «Будете хорошо себя вести, будете ругать своих родителей, свою страну, и вам разрешат дальше играть с евросоперниками».

    Вот чем было чревато. Поэтому то, что в итоге они отменили – для нас это даже лучше, потому что вот двойное дно и скрытый подтекст витал в воздухе. Все политизировано.

    Можно нарисовать три собаки: побольше МОК, поменьше ФИФА, еще поменьше УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: «Что изволишь, хозяин?», а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются.

    Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это.

    Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость», – заявил Билялетдинов.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • Во вторник УЕФА отменил собственную рекомендацию без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 08:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2259

      Fialet 47 минут назад

      Есть ещё четвёртая собачка, самая трусливая, тоже на задних лапках и хвостиком виляет. Надеется на какую нибудь тухлую подачку. Эта собачка - РФС.

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      Рейтинг: +1655

      koli4ka 2 часа назад

      а чего же так красиво говоришь на публику,а сам,как шелудивый пёс бабло поехал в сраный эвро ритеряй косить,говорун-фифун ты наш...

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      Рейтинг: +6983

      Давид59 > koli4ka 1 час назад

      У него в Википедии в графе "награды" пустота. Хочется заполнить, вот и тяфкает.

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