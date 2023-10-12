Билялетдинов сравнил ФИФА и УЕФА с собаками: «Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать»

Динияр Билялетдинов высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
«Я не ожидал, что они вообще нас допустят. Я думал, что они свою гнилую морковку будут держать до конца.
Они хотели подействовать на неокрепшую психику молодых: «Будете хорошо себя вести, будете ругать своих родителей, свою страну, и вам разрешат дальше играть с евросоперниками».
Вот чем было чревато. Поэтому то, что в итоге они отменили – для нас это даже лучше, потому что вот двойное дно и скрытый подтекст витал в воздухе. Все политизировано.
Можно нарисовать три собаки: побольше МОК, поменьше ФИФА, еще поменьше УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: «Что изволишь, хозяин?», а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются.
Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это.
Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость», – заявил Билялетдинов.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
- Во вторник УЕФА отменил собственную рекомендацию без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.