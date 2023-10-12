Сафонов – о сборной Камеруна: «Приедут, отработают деньги, напрягаться не будут»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Камерун.
«Можем ли рассчитывать на ничью с Камеруном? Напрягаться из них никто не будет, особенно ребята из ведущих европейских команд. Федерация определенные средства получила, согласилась на этот матч. Приедут, отработают деньги. Можем и обыграть их», – сказал Сафонов.
- Встреча начнется в 19:00 мск на «ВТБ Арене».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Камерун – участник чемпионата мира-2022.
Источник: Legalbet