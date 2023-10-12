Чемпион мира-2014 на днях мог оказаться в РПЛ

Российские клубы на днях пытались подписать бывшего защитника сборной Германии Джерома Боатенга.

После срыва возвращения в «Баварию» Джером получил предложения из Бразилии и России (клубы не называются), но игрок отказался. Он предпочел тренироваться с молодежкой «Баварии».

Подписать Боатенга сейчас можно, так как он свободный агент.