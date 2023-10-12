Чемпион мира-2014 на днях мог оказаться в РПЛ

Российские клубы на днях пытались подписать бывшего защитника сборной Германии Джерома Боатенга.
После срыва возвращения в «Баварию» Джером получил предложения из Бразилии и России (клубы не называются), но игрок отказался. Он предпочел тренироваться с молодежкой «Баварии».
Подписать Боатенга сейчас можно, так как он свободный агент.
- «Лион» прошедшим летом не стал продлевать контракт с защитником.
- Он выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год: 363 матча, 10 голов, 25 ассистов.
- Боатенг – чемпион мира 2014 года.
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга