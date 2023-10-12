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    Чемпион мира-2014 на днях мог оказаться в РПЛ

    Российские клубы на днях пытались подписать бывшего защитника сборной Германии Джерома Боатенга.

    После срыва возвращения в «Баварию» Джером получил предложения из Бразилии и России (клубы не называются), но игрок отказался. Он предпочел тренироваться с молодежкой «Баварии».

    Подписать Боатенга сейчас можно, так как он свободный агент.

    • «Лион» прошедшим летом не стал продлевать контракт с защитником.
    • Он выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год: 363 матча, 10 голов, 25 ассистов.
    • Боатенг – чемпион мира 2014 года.

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    Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12684

      DeStar 4 секунды назад

      "мог" , это я так понимаю - было сделано предложение
      так можно и холанду и мбаппе сделать предложение хоть от торпедо, а потом писать новости)

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      Рейтинг: +9358

      vladik12 8 минут назад

      Думаю, это "Спартак" подбивал клинья. Для "Бзенита" слишком загорелый.

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