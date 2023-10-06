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    • «Бавария» отказалась от возвращения Боатенга: известна причина

    «Бавария» отказалась от возвращения Боатенга: известна причина

    Центральный защитник Джером Боатенг не подпишет контракт с «Баварией».

    С прошлой недели 35-летний футболист тренируется с мюнхенской командой.

    Однако до возобновления сотрудничества дело не дошло. Клуб отказался от возвращения игрока из-за нерассмотренного уголовного дела по обвинению в домашнем насилии.

    • Боатенг – свободный агент.
    • «Лион» прошедшим летом не стал продлевать контракт с защитником.
    • Он выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год: 363 матча, 10 голов, 25 ассистов.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6964

      Давид59 38 минут назад

      Во как! А у нас кое-кто под статьёй (в Голландии) очень даже неплохо в Москве устроился.

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