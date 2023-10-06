«Бавария» отказалась от возвращения Боатенга: известна причина

Центральный защитник Джером Боатенг не подпишет контракт с «Баварией».

С прошлой недели 35-летний футболист тренируется с мюнхенской командой.

Однако до возобновления сотрудничества дело не дошло. Клуб отказался от возвращения игрока из-за нерассмотренного уголовного дела по обвинению в домашнем насилии.