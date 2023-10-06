«Бавария» отказалась от возвращения Боатенга: известна причина

Во как! А у нас кое-кто под статьёй (в Голландии) очень даже неплохо в Москве устроился.
Центральный защитник Джером Боатенг не подпишет контракт с «Баварией».
С прошлой недели 35-летний футболист тренируется с мюнхенской командой.
Однако до возобновления сотрудничества дело не дошло. Клуб отказался от возвращения игрока из-за нерассмотренного уголовного дела по обвинению в домашнем насилии.
- Боатенг – свободный агент.
- «Лион» прошедшим летом не стал продлевать контракт с защитником.
- Он выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год: 363 матча, 10 голов, 25 ассистов.