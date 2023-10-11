Личка рассказал, оказывает ли на него давление руководство «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что не испытывает давления от руководства клуба. Команда не выигрывает четыре матча подряд.

– Есть ли на вас давление со стороны руководства «Динамо»?

– Нет. Я стараюсь делать свою работу. Давление всегда было и будет. Не смотрю влево и вправо, вижу только свою работу. То, что делает руководство, это их решение. Моя задача, чтобы команда играла, забивала мячи, выигрывала. В последних четырех матчах мы трижды сыграли вничью, один раз проиграли. Результат нехороший. Надо улучшать игру.

Футбол – это всегда приятно. Посмотрите, что сегодня творится в мире. Мы одни из самых счастливых людей, что стоим и разговариваем о футболе. Давление на меня не работает.