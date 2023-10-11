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    • Личка рассказал, оказывает ли на него давление руководство «Динамо»

    Личка рассказал, оказывает ли на него давление руководство «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что не испытывает давления от руководства клуба. Команда не выигрывает четыре матча подряд.

    – Есть ли на вас давление со стороны руководства «Динамо»?

    – Нет. Я стараюсь делать свою работу. Давление всегда было и будет. Не смотрю влево и вправо, вижу только свою работу. То, что делает руководство, это их решение. Моя задача, чтобы команда играла, забивала мячи, выигрывала. В последних четырех матчах мы трижды сыграли вничью, один раз проиграли. Результат нехороший. Надо улучшать игру.

    Футбол – это всегда приятно. Посмотрите, что сегодня творится в мире. Мы одни из самых счастливых людей, что стоим и разговариваем о футболе. Давление на меня не работает.

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    Источник: «РБ Спорт»

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