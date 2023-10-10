«Без проблем найдет работу в Европе»: агент – об Абаскале

Паулу Барбоза, футбольный агент, оценил уровень главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль – отличный тренер, он без проблем найдет себе работу в Европе. За ним наблюдают, и в случае ухода из «Спартака» он точно не останется без клуба. Мы сейчас видим, что в Европе не боятся приглашать молодых тренеров, им готовы давать время для своих идей», – сказал Барбоза.