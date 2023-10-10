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    «Без проблем найдет работу в Европе»: агент – об Абаскале

    Паулу Барбоза, футбольный агент, оценил уровень главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль – отличный тренер, он без проблем найдет себе работу в Европе. За ним наблюдают, и в случае ухода из «Спартака» он точно не останется без клуба. Мы сейчас видим, что в Европе не боятся приглашать молодых тренеров, им готовы давать время для своих идей», – сказал Барбоза.

    • Испанец в команде 2-й сезон.
    • Зимой контракт был переподписан до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.10.2023 22:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +20263

      NewLife 1 час назад

      Вперед за Каррерой в поисках работы.

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 2 часа назад

      Попутного ветра!

      0
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      Рейтинг: +24549

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      О, ветрогон проспался к вечеру ! )))

      0
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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Чё, скоро смена???
      Давай губки верхние и нижние разминай! )))

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      Рейтинг: +24549

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      Как ни-будь без меня, продолжай разминку ))) Только не чмокай сильно ! И будешь "сопло" продувать сильно не напрягайся, а то опять обосрешься !!! ))

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Ты хоть подмылась перед сменой???
      А то даже на сайте ж.и.дох.охлом завоняло так, что не передохнуть! )))

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      Рейтинг: +24549

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      Это у тебя изо рта так прет !!!)) Уринотерапия - это мракобесие и пережиток прошлого !!! Но ты похоже и говна нажрался, что-то совсем ты плох стал, старче !(((

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 > Persona_non_Grata 57 минут назад

      Давай, шлюха ж.идобен.деровская, разминайся острословием.
      Я сам ТАКИХ люблю: как отсосёт, так сразу чтобы пошутила.
      За ЭТО тоже, естессно, приплачиваю.
      Ты, видать, за смену ха-а-ароший приработок имеешь, который от "мамки" утаиваешь. )))

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 > Persona_non_Grata 55 минут назад

      А чё второй ник??? Сдох на сёдни??? )))))))))))
      Ещё штук ...дцать заведи и "формируй общественное мнение". )))

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      Рейтинг: +24549

      Persona_non_Grata > derrik2000 52 минуты назад

      Кому ты там приплачиваешь, нищеброд ??? Да и какие тебе шлюхи, ты уже давно ничего не можешь, только язычком шерудить !!! )

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      Рейтинг: +24549

      Persona_non_Grata > derrik2000 50 минут назад

      Что бы тебе, козлине пинков отвешивать меня и одного хватит !))

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 > Persona_non_Grata 48 минут назад

      Ну, назови цену - вызову тебя к себе: будешь "приват-отсос" делать! )))
      А то деньги мои считать собралась, трипперилка ж.и.добен.деровская. )))

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 > Persona_non_Grata 46 минут назад

      Чушка, не балуй!
      Подмойся и - в бой!
      А то педунишка завтрева посчитает тобой заработанное за ночь да и выпнет к бубеням!)))))))))))

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      Рейтинг: +24549

      Persona_non_Grata > derrik2000 38 минут назад

      Ты проглоти сначала то, что тебе сегодня напихали, думаю до завтра с тебя хватит !!))) Адьё !)

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 > Persona_non_Grata 35 минут назад

      Чёй-то долго не отвечала...
      Понимаю-понимаю: клиент на быстрый отсос подскочил.
      В его машине или в подворотне отработала???
      Ну, с почином тебя! )))))

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      Рейтинг: +12684

      DeStar 2 часа назад

      Ну польскому ляху нужен тренер)
      а так шучу, поедет куда-нибудь в нидерланды)
      а может быть в севилью? да ЛЕ взять? да чтобы новый "тренеришка" ?)

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