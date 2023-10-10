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    • «Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм

    «Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм

    Главный тренер французского «Орлеана» (Д3) Бернар Казони отстранен за расистские высказывания.

    После матча с «Шатору» тренер сказал про своих игроков: «Они не глупее жителей Магриба (регион Северной Африки – прим. «Бомбардира»)».

    Позже Казони пытался оправдаться: «Я сказал это, чтобы игроки поняли, что они так же умны, как жители Магриба. Я работал там шесть лет, а вы думаете, что я расист».

    В ситуацию вмешались игроки «Орлеана». Они сообщили, что Казони не впервые позволил себе расистские проявления.

    «У нас было упражнение на тренировке. Играли пять на пять. В моей команде были только темнокожие. Казони сказал про нас: «Они и так черные, им не нужны манишки», – сообщил один из футболистов.

    Один из бывших игроков «Орлеана» добавил, что Казони просил в команду больше белых футболистов.

    • Прокуратура Орлеана начала расследование в отношении Казони.

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    Источник: GFFN

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    10.10.2023 22:20
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