«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм

Главный тренер французского «Орлеана» (Д3) Бернар Казони отстранен за расистские высказывания.

После матча с «Шатору» тренер сказал про своих игроков: «Они не глупее жителей Магриба (регион Северной Африки – прим. «Бомбардира»)».

Позже Казони пытался оправдаться: «Я сказал это, чтобы игроки поняли, что они так же умны, как жители Магриба. Я работал там шесть лет, а вы думаете, что я расист».

В ситуацию вмешались игроки «Орлеана». Они сообщили, что Казони не впервые позволил себе расистские проявления.

«У нас было упражнение на тренировке. Играли пять на пять. В моей команде были только темнокожие. Казони сказал про нас: «Они и так черные, им не нужны манишки», – сообщил один из футболистов.

Один из бывших игроков «Орлеана» добавил, что Казони просил в команду больше белых футболистов.