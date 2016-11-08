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    Бернар Казони

    Тренер
    Имя Бернар
    Фамилия Казони
    Гражданство Франция
    Дата рождения 4 сентября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лорьян 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.01.2020 Лорьян 2 : 1 Брест
    19.01.2020 Лорьян 0 : 1 ПСЖ
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