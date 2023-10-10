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    • Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Василий Уткин высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

    «То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения – политическое давление.

    Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная – даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем.

    За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно.

    Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27612

      slavutiq70 12 минут назад

      А вот интересно Израиль исключат отовсюду или нет ???Лупят по жилым многоэтажкам ...посмотрим ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1277

      SuperNils 1 час назад

      Всё правильно. Пускай молодёжь идёт на заводы работать, а не бегать-прыгать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch 2 часа назад

      А ведь все эти дебильные решения принимают взрослые люди! Сначала допускаем, потому что дети ни в чем не виноваты, а затем отменяем свое же решение, а на каком основании - дети же вроде ни при чем!? Какие же они жалкие мерзкие и гнилые..просто моральные уроды, у которых нет ни капли человеческого достоинства...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > AtticusFinch 1 час назад

      жалкие мерзкие====
      На себя посмотри )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 50 минут назад

      Михалыч))уж чья бы корова мычала))прятаться в чужой стране от призыва и писать чушь годами на сайте другой про политику отстранение детей от спорта)) какое же ты жалкое трусливое ничтожество)))ты само себе не противно?

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