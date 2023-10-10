Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Василий Уткин высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения – политическое давление.

Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная – даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем.

За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно.

Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули», – написал Уткин в своем телеграм-канале.