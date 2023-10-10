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  • Шалимов жестко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Шалимов жестко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

10 октября 2023, 14:00
6

Игорь Шалимов раскритиковал УЕФА за отмену решения о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление.

Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьeзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.

Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится.

Это сигнал, что достаточно ждать, и пора всерьeз заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего», – сказал Шалимов.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
  • На фоне рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
  • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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ilichkadr
1696938073
А что даст Азия? НИ ЧЕ ГО!
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NewLife
1696939947
Шалимов, представь свой пук Фифе и узнай, что будет, если его воплотить. Есть другой способ решить все проблемы, о нем все знают и молчат - такие времена.
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k611
1696943039
В Азии тоже есть страны которые пляшут под дудку США. Там тоже отказы от игр со сб России пойдут.
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