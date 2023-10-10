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    • Шалимов жестко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Шалимов жестко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Игорь Шалимов раскритиковал УЕФА за отмену решения о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    «Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление.

    Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьeзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.

    Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится.

    Это сигнал, что достаточно ждать, и пора всерьeз заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего», – сказал Шалимов.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1449

      k611 3 часа назад

      В Азии тоже есть страны которые пляшут под дудку США. Там тоже отказы от игр со сб России пойдут.

      0
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      Рейтинг: +20261

      NewLife 3 часа назад

      Шалимов, представь свой пук Фифе и узнай, что будет, если его воплотить. Есть другой способ решить все проблемы, о нем все знают и молчат - такие времена.

      2
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      Рейтинг: +5263

      Spirit_78 > NewLife 2 часа назад

      Неужели этот способ - капитуляция?
      Если на одной чаше весов футбол, а на другой жизни миллионов людей - к чёрту этот футбол.

      0
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      Рейтинг: +20217

      ilichkadr 4 часа назад

      А что даст Азия? НИ ЧЕ ГО!

      1
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      Рейтинг: +971

      Rabinovi_ch > ilichkadr 4 часа назад

      А что дает Европа?

      3
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      Рейтинг: +20217

      ilichkadr > Rabinovi_ch 4 часа назад

      В данный момент, как известно даже ленивому - НИ ЧЕ ГО!
      АФК, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК, CAF это всё ФИФА!
      Я к тому, что если ФИФА не ФИГА, то чего соваться? Чтобы ещё там поиздевались с визами, паспортами, национальной атрибутикой....... и прочей хренью?

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