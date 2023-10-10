Шалимов жестко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Игорь Шалимов раскритиковал УЕФА за отмену решения о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление.

Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьeзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.

Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится.

Это сигнал, что достаточно ждать, и пора всерьeз заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего», – сказал Шалимов.