Шалимов жестко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Игорь Шалимов раскритиковал УЕФА за отмену решения о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление.
Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьeзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.
Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится.
Это сигнал, что достаточно ждать, и пора всерьeз заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего», – сказал Шалимов.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
- На фоне рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
Источник: «Чемпионат»