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    • Соболев дрессировал дельфинов, Чалов и Миранчук укрощали льва: сборная России анонсировала матч с Камеруном

    Соболев дрессировал дельфинов, Чалов и Миранчук укрощали льва: сборная России анонсировала матч с Камеруном

    Сборная России анонсировала товарищеский матч против Камеруна с помощью видео с животными.

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев снялся в роль дрессировщика дельфинов. По сюжету, ему звонит форвард ЦСКА Федор Чалов.

    «Саш, ты опять с дельфинами?! Заканчивай, мы со львами играем!» – сказал Чалов в видео.

    Нападающий ЦСКА выступил в роли укротителя льва вместе с полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком.

    • Матч Россия – Камерун состоится 12 октября в Москве на «ВТБ Арене».
    • На утро 9 октября продано около 10 тысяч билетов.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    09.10.2023 19:16
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