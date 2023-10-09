Соболев дрессировал дельфинов, Чалов и Миранчук укрощали льва: сборная России анонсировала матч с Камеруном

Сборная России анонсировала товарищеский матч против Камеруна с помощью видео с животными.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев снялся в роль дрессировщика дельфинов. По сюжету, ему звонит форвард ЦСКА Федор Чалов.
«Саш, ты опять с дельфинами?! Заканчивай, мы со львами играем!» – сказал Чалов в видео.
Нападающий ЦСКА выступил в роли укротителя льва вместе с полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком.
- Матч Россия – Камерун состоится 12 октября в Москве на «ВТБ Арене».
- На утро 9 октября продано около 10 тысяч билетов.
Источник: телеграм-канал РФС