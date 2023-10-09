Глушаков отреагировал на ничью в дерби «Спартака» и ЦСКА

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил результат матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Итоговый счет – 2:2.

Спартаковцы ушли от поражения благодаря голу на 97-й минуте.

«В дерби была интересная игра для болельщиков, голы были – это самое главное. Результат закономерен.

Кто был лучше? Кого-то выделять не хотелось бы. Дерби есть дерби – играют ЦСКА и «Спартак». Для «Спартака» ничья в дерби – положительный результат.

Во-первых, с учeтом того, что они два раза счeт сравнивали. А во-вторых, потому что долгое время не выигрывали и даже не забивали. До этого две безобразные игры, поэтому здесь ничья как победа», – сказал Глушаков.