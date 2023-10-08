Слуцкий оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что Гильермо Абаскаль доработает в «Спартаке» до конца сезона.

«Я думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Матч с ЦСКА для него станет последним? Я думаю, что нет.

Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби», – сказал Слуцкий.