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    Слуцкий оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что Гильермо Абаскаль доработает в «Спартаке» до конца сезона.

    «Я думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Матч с ЦСКА для него станет последним? Я думаю, что нет.

    Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби», – сказал Слуцкий.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.
    • В этом сезоне команда занимает 9-е место в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Превью»

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    08.10.2023 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5911

      neim 58 минут назад

      Писец, он ещё умеет оценивать ?

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