Слуцкий оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что Гильермо Абаскаль доработает в «Спартаке» до конца сезона.
«Я думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Матч с ЦСКА для него станет последним? Я думаю, что нет.
Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби», – сказал Слуцкий.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.
- В этом сезоне команда занимает 9-е место в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Превью»