Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» и «Рубин», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Опарин, Семенов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Харин, Камило, Ильин, Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Рубин»