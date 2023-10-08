Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» и «Рубин», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Опарин, Семенов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Харин, Камило, Ильин, Конате.
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс