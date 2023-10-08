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    • «Ахмат» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Ахмат» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» и «Рубин», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ахмат»: Опарин, Семенов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Харин, Камило, Ильин, Конате.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    «Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Рубин»

    Ахмат-Рубин где смотреть

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    Источник: Спортбокс

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