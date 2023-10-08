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    • Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Пари НН»

    Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Пари НН»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:2).

    «Соперник не сосредоточился на своей игре, а ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все оборонительные детали и нюансы, чтобы сбить темп. Мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально», – сказал Осинькин.

    • «Крылья» идут в таблице 2-ми.
    • Впереди у команды матч с «Зенитом» в гостях.
    • «Пари НН» поднялся на 5-ю строчку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская 14 минут назад

      Искать виновных на стороне - дурной вкус .

      0
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      Рейтинг: +875

      eugen-han 17 минут назад

      Ты лучше скажи, кому в голову пришла мысль выставить сегодня тот же состав, что и со Спартаком? Честное слово,- детский сад,когда есть такое идиотское поверие, что победный состав не меняют. Такая тенденция уже в прошлом не оправдала себя, так зачем же наступать на те же грабли.(?)!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Александр.Т. 31 минуту назад

      Надо что то было поменять что бы соперник не смог ломать вашу игру

      1
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      Рейтинг: +2224

      Fialet 59 минут назад

      Ай яй яй, какии плахии саперники, ни дали поиграть как хателась бы.

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