Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:2).
«Соперник не сосредоточился на своей игре, а ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все оборонительные детали и нюансы, чтобы сбить темп. Мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально», – сказал Осинькин.
- «Крылья» идут в таблице 2-ми.
- Впереди у команды матч с «Зенитом» в гостях.
- «Пари НН» поднялся на 5-ю строчку.
Источник: «Матч ТВ»