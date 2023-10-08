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  • Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Пари НН»

Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Пари НН»

8 октября 2023, 16:43
7

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:2).

«Соперник не сосредоточился на своей игре, а ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все оборонительные детали и нюансы, чтобы сбить темп. Мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально», – сказал Осинькин.

  • «Крылья» идут в таблице 2-ми.
  • Впереди у команды матч с «Зенитом» в гостях.
  • «Пари НН» поднялся на 5-ю строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Осинькин Игорь
Комментарии (7)
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Fialet
1696773640
Ай яй яй, какии плахии саперники, ни дали поиграть как хателась бы.
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Александр.Т.
1696775354
Надо что то было поменять что бы соперник не смог ломать вашу игру
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eugen-han
1696776182
Ты лучше скажи, кому в голову пришла мысль выставить сегодня тот же состав, что и со Спартаком? Честное слово,- детский сад,когда есть такое идиотское поверие, что победный состав не меняют. Такая тенденция уже в прошлом не оправдала себя, так зачем же наступать на те же грабли.(?)!
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гнида тарасовская
1696776344
Искать виновных на стороне - дурной вкус .
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Garrincha58
1696778969
что тут объяснять Крылья не могут играть первым номером у них не идёт игра позиционная они хороши в контратаках тут им нет равных, а ПариНН забили шальной гол и всё стали играть от обороны они были как рыба в воде
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Sviro
1696780199
Ну конечно соперник виноват. Когда в одном турнире играешь, а в другом херы валяешь, то и игры нет.
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АКС-74У
1696781554
Все говорят, все объясняют, но никто не назвал главную причину такого результата, - разный уровень вратарей двух команд, если Овсянников терял ворота и вообще чувствует себя неуверенно в этом сезоне, то Нигматуллин был хозяином не только вратарской, но и почти всей штрафной, снимал весь верх
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