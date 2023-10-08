Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:2).

«Соперник не сосредоточился на своей игре, а ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все оборонительные детали и нюансы, чтобы сбить темп. Мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально», – сказал Осинькин.