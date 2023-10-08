В воскресенье, 8 октября, «Брайтон» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится в рамках 8 тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 16:00 по мск.

«Брайтон»

Команда идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «Брайтон» в семи матчах чемпионата страны выиграл пять поединков, в двух играх потерпел поражение. Команда забила 19 голов – это лучший результат в лиге, но и пропустил «Брайтон» 14 мячей.

Подопечные Клоппа идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Команда на четыре балла отстает от лидирующего «Тоттенхэма» на четыре очка. В активе команды пять побед, одна ничья и одно поражение. «Ливерпуль» забил 16 голов и пропустил 7 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 38 игр, в которых «Брайтон» выиграл 7 матчей. 20 раз побеждал «Ливерпуль». «Брайтон» забил 46 мячей, а мерсисайдцы отличились 83 голами.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ливерпуль»

«Брайтон» и «Ливерпуль» идут в верхней части турнирной таблицы, имея разрыв друг от друга только в один балл. Предположим, что в матче голы забьют обе команды, ну а победу одержат подопечные Клоппа. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (2.08), обе забьют (1.33).