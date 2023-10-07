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    • Экс-вратарь сборной СССР, живущий в Израиле, предрек «много жертв» в войне

    Экс-вратарь сборной СССР, живущий в Израиле, предрек «много жертв» в войне

    Экс-голкипер сборной СССР, работающий тренером вратарей «Маккаби» ТА U19, Александр Уваров прокомментировал военную ситуацию в Израиле.

    «Ситуация в стране очень тяжелая. За все время, пока я жил в Израиле, никогда такого не было.

    Совершенно неизвестно, что будет и как это отразится на футболе. Пришло сообщение от клуба, что у нас уже отменили завтрашнюю тренировку. Сейчас я за границей и не знаю, смогу ли прилететь обратно.

    Есть много пострадавших, погибших и заложников. Это началось в шесть утра. Мои дети там, и мы на постоянной связи.

    Надеюсь, это решится быстро, но жертв будет много. Израиль так просто ничего не отдаст, и после выступления премьер-министра стало ясно, что это война. Такого еще в истории страны не было, поэтому я очень обеспокоен.

    Сейчас будет собираться армия, и на данный момент ситуация очень напряженная. В стране военная обстановка», – сказал Уваров.

    • Утром Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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    Источник: Sport24

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    07.10.2023 20:38
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