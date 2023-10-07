Экс-вратарь сборной СССР, живущий в Израиле, предрек «много жертв» в войне

Экс-голкипер сборной СССР, работающий тренером вратарей «Маккаби» ТА U19, Александр Уваров прокомментировал военную ситуацию в Израиле.

«Ситуация в стране очень тяжелая. За все время, пока я жил в Израиле, никогда такого не было.

Совершенно неизвестно, что будет и как это отразится на футболе. Пришло сообщение от клуба, что у нас уже отменили завтрашнюю тренировку. Сейчас я за границей и не знаю, смогу ли прилететь обратно.

Есть много пострадавших, погибших и заложников. Это началось в шесть утра. Мои дети там, и мы на постоянной связи.

Надеюсь, это решится быстро, но жертв будет много. Израиль так просто ничего не отдаст, и после выступления премьер-министра стало ясно, что это война. Такого еще в истории страны не было, поэтому я очень обеспокоен.

Сейчас будет собираться армия, и на данный момент ситуация очень напряженная. В стране военная обстановка», – сказал Уваров.