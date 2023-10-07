Павлюченко: «Будет полная катастрофа, если «Спартак» не обыграет ЦСКА»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«После того как «Спартак» поиграл две последние игры 0:4 и 0:3, хотелось бы, чтобы сыграли «на ноль». Я думаю, что ребята понимают, что это всe-таки дерби. Ещe когда я играл, болельщики всегда говорили, что простят всe, но поражение от ЦСКА. Сейчас, после двух неудачных матчей против «Крыльев Советов» и «Динамо» надо как-то реабилитироваться. Все взрослые мужики – поймут. Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти поражения свести к нулю. Вариантов, кроме победы, у них не остаeтся. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа.

Также лично мне хочется, чтобы Георгий Джикия играл в старте. В игре с «Динамо» после 0:3 он, конечно, не очень понравился. Решение за тренерским штабом, но мне кажется правильным, если бы Джикия вышел с первых минут», – сказал Павлюченко.