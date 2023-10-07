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    • Павлюченко: «Будет полная катастрофа, если «Спартак» не обыграет ЦСКА»

    Павлюченко: «Будет полная катастрофа, если «Спартак» не обыграет ЦСКА»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «После того как «Спартак» поиграл две последние игры 0:4 и 0:3, хотелось бы, чтобы сыграли «на ноль». Я думаю, что ребята понимают, что это всe-таки дерби. Ещe когда я играл, болельщики всегда говорили, что простят всe, но поражение от ЦСКА. Сейчас, после двух неудачных матчей против «Крыльев Советов» и «Динамо» надо как-то реабилитироваться. Все взрослые мужики – поймут. Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти поражения свести к нулю. Вариантов, кроме победы, у них не остаeтся. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа.

    Также лично мне хочется, чтобы Георгий Джикия играл в старте. В игре с «Динамо» после 0:3 он, конечно, не очень понравился. Решение за тренерским штабом, но мне кажется правильным, если бы Джикия вышел с первых минут», – сказал Павлюченко.

    • Матч на «Открытие Арене» состоится завтра, 8 октября.
    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
    • У ЦСКА и «Спартака» после 10 туров по 16 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.10.2023 19:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22458

      derrik2000 5 часов назад

      "обИГРАТЬ" - это одновременно "счёт на табло" и "ИГРА".
      ИГРЫ как не было, так и не будет, а "счёт на табло" узнаем после финального свистка.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4308

      raritet 6 часов назад

      По составу Спартак должен без проблем пройти аремейцев. Но, сами понимаете, одно дело, мастерство, а другое- самоотдача.

      1
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      Рейтинг: +25

      голлевацнен 6 часов назад

      Хоть и болею за Спартак с 1955 года, но Спартак с треском проиграет Конюшне. Эдак 0:3. Говно, а не команда.

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      Рейтинг: +122

      ramblernasheveverything 7 часов назад

      Полная катастрофа уже была.После 24.02.22.

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