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  • Павлюченко: «Будет полная катастрофа, если «Спартак» не обыграет ЦСКА»

Павлюченко: «Будет полная катастрофа, если «Спартак» не обыграет ЦСКА»

7 октября 2023, 19:55
7

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«После того как «Спартак» поиграл две последние игры 0:4 и 0:3, хотелось бы, чтобы сыграли «на ноль». Я думаю, что ребята понимают, что это всe-таки дерби. Ещe когда я играл, болельщики всегда говорили, что простят всe, но поражение от ЦСКА. Сейчас, после двух неудачных матчей против «Крыльев Советов» и «Динамо» надо как-то реабилитироваться. Все взрослые мужики – поймут. Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти поражения свести к нулю. Вариантов, кроме победы, у них не остаeтся. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа.

Также лично мне хочется, чтобы Георгий Джикия играл в старте. В игре с «Динамо» после 0:3 он, конечно, не очень понравился. Решение за тренерским штабом, но мне кажется правильным, если бы Джикия вышел с первых минут», – сказал Павлюченко.

  • Матч на «Открытие Арене» состоится завтра, 8 октября.
  • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
  • У ЦСКА и «Спартака» после 10 туров по 16 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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голлевацнен
1696703751
Хоть и болею за Спартак с 1955 года, но Спартак с треском проиграет Конюшне. Эдак 0:3. Говно, а не команда.
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raritet
1696704943
По составу Спартак должен без проблем пройти аремейцев. Но, сами понимаете, одно дело, мастерство, а другое- самоотдача.
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derrik2000
1696706129
"обИГРАТЬ" - это одновременно "счёт на табло" и "ИГРА". ИГРЫ как не было, так и не будет, а "счёт на табло" узнаем после финального свистка.
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neim
1696742081
Будет, будет ))).
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CSKA57
1696757510
Заметил одну особенность! Когда Бубнов в дерби ставит на ЦСКА, армейцы проигрывают... В предстоящем матче он опять поставил на ЦСКА. Шо, опять?
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гнида тарасовская
1696767485
Не надо нагнетать Рома . Проиграют - хорошо , наконец-то в команду придёт НАСТОЯЩИЙ ТРЕНЕР - Саламыч .
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