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    • Галактионов проанализировал пенальти «Урала» в ворота «Локомотива»

    Галактионов проанализировал пенальти «Урала» в ворота «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил, что судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Урала» в матче 11-го тура РПЛ.

    • Результат игры в Екатеринбурге – ничья 2:2.
    • «Локо» ушел от поражения благодаря голу на 96-й минуте.
    • Вратарь москвичей Илья Лантратов отразил 2 пенальти от «Урала», в том числе после перебивания.

    – Нет ли вопросов по пенальти?

    – Нам кажется, что рука не была отставлена. Она была прижатой, на наш взгляд.

    Как раз недавно было решение ЭСК РФС по нашему 11‑метровому удару в игре с «Ростовом», когда признали, что пенальти назначили ошибочно. Тут такая же трактовка.

    Но надо посмотреть, на первый взгляд, рука не увеличивала площадь тела.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2023 16:21
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