Галактионов проанализировал пенальти «Урала» в ворота «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил, что судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Урала» в матче 11-го тура РПЛ.
- Результат игры в Екатеринбурге – ничья 2:2.
- «Локо» ушел от поражения благодаря голу на 96-й минуте.
- Вратарь москвичей Илья Лантратов отразил 2 пенальти от «Урала», в том числе после перебивания.
– Нет ли вопросов по пенальти?
– Нам кажется, что рука не была отставлена. Она была прижатой, на наш взгляд.
Как раз недавно было решение ЭСК РФС по нашему 11‑метровому удару в игре с «Ростовом», когда признали, что пенальти назначили ошибочно. Тут такая же трактовка.
Но надо посмотреть, на первый взгляд, рука не увеличивала площадь тела.
Источник: «Матч ТВ»