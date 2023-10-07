Галактионов проанализировал пенальти «Урала» в ворота «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил, что судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Урала» в матче 11-го тура РПЛ.

Результат игры в Екатеринбурге – ничья 2:2.

«Локо» ушел от поражения благодаря голу на 96-й минуте.

Вратарь москвичей Илья Лантратов отразил 2 пенальти от «Урала», в том числе после перебивания.

– Нет ли вопросов по пенальти?

– Нам кажется, что рука не была отставлена. Она была прижатой, на наш взгляд.

Как раз недавно было решение ЭСК РФС по нашему 11‑метровому удару в игре с «Ростовом», когда признали, что пенальти назначили ошибочно. Тут такая же трактовка.

Но надо посмотреть, на первый взгляд, рука не увеличивала площадь тела.