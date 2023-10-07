Россия хочет сыграть с 86-й сборной мира – предложение уже сделано

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари подтвердил наличие переговоров с РФС по поводу товарищеского матча между двумя сборными.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», – сказал Аль Ансари.