Россия хочет сыграть с 86-й сборной мира – предложение уже сделано

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари подтвердил наличие переговоров с РФС по поводу товарищеского матча между двумя сборными.
«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.
Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», – сказал Аль Ансари.
- Бахрейн – 86-я сборная в мире согласно рейтингу ФИФА.
- В октябре Россия сыграет с двумя соперниками из Африки – Камеруном и Кенией.
Источник: Sport24