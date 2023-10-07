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    • Россия хочет сыграть с 86-й сборной мира – предложение уже сделано

    Россия хочет сыграть с 86-й сборной мира – предложение уже сделано

    Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари подтвердил наличие переговоров с РФС по поводу товарищеского матча между двумя сборными.

    «Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

    Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», – сказал Аль Ансари.

    • Бахрейн – 86-я сборная в мире согласно рейтингу ФИФА.
    • В октябре Россия сыграет с двумя соперниками из Африки – Камеруном и Кенией.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3741

      FRZZ 3 часа назад

      Арабы послали культурно.

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