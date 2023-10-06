Зарема сравнила ситуацию в «Спартаке» и ЦСКА

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, сравнила ситуацию в «Спартаке» и ЦСКА перед очным матчем 11-го тура РПЛ.
«Абсолютно разное противостояние. ЦСКА в прошлом сезоне принял в дар «серебро» от «Спартака» и выиграл Кубок России. Вдобавок клуб очень хорошо заработал на трансферах на выход. Им можно спокойно строить новую команду, без агонии.
У «Спартака», наоборот, подгорает, потому что было много сказано и обещано, потрачено за замахом на чемпионство, болельщики поверили», – сказала Салихова.
- Матч на «Открытие Арене» состоится 8 октября.
- У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
- У команд по 16 очков после 10 туров.
Источник: Metaratings