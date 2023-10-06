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    Зарема сравнила ситуацию в «Спартаке» и ЦСКА

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, сравнила ситуацию в «Спартаке» и ЦСКА перед очным матчем 11-го тура РПЛ.

    «Абсолютно разное противостояние. ЦСКА в прошлом сезоне принял в дар «серебро» от «Спартака» и выиграл Кубок России. Вдобавок клуб очень хорошо заработал на трансферах на выход. Им можно спокойно строить новую команду, без агонии.

    У «Спартака», наоборот, подгорает, потому что было много сказано и обещано, потрачено за замахом на чемпионство, болельщики поверили», – сказала Салихова.

    • Матч на «Открытие Арене» состоится 8 октября.
    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
    • У команд по 16 очков после 10 туров.

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    Источник: Metaratings

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    06.10.2023 21:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3415

      alefreddy 2 часа назад

      а кули толку получается

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