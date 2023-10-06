В «Сочи» отреагировали на назначение судьи из Петербурга на матч с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал выбор арбитра на игру 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч обслужит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Команды встретятся на стадионе «Фишт» в субботу, 7 октября.

Начало – в 14:00 мск.

«Меня не смущает, что Безбородов рассудит наш матч с «Зенитом». Главное, чтобы все было профессионально.

Думаю ли я, что могут возникнуть проблемы из-за того, что команду из Петербурга будет судить арбитр из Питера? Зачем нам проблемы? Нам и без этого есть о чем думать», – сказал Рубашко.