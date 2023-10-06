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    • В «Сочи» отреагировали на назначение судьи из Петербурга на матч с «Зенитом»

    В «Сочи» отреагировали на назначение судьи из Петербурга на матч с «Зенитом»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал выбор арбитра на игру 11-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Матч обслужит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
    • Команды встретятся на стадионе «Фишт» в субботу, 7 октября.
    • Начало – в 14:00 мск.

    «Меня не смущает, что Безбородов рассудит наш матч с «Зенитом». Главное, чтобы все было профессионально.

    Думаю ли я, что могут возникнуть проблемы из-за того, что команду из Петербурга будет судить арбитр из Питера? Зачем нам проблемы? Нам и без этого есть о чем думать», – сказал Рубашко.

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    Источник: Metaratings

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    06.10.2023 18:18
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 8 часов назад

      Как может фарм-клуб реагировать на то, что задумано его основным клубом???...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1870

      Кронштадт65 > Cleaner 4 часа назад

      давиче помню один такой умелец называл Оренбург фарм-клубом, и что в итоге. Вам бы лишь попи....еть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20179

      NewLife 8 часов назад

      Нас ничего не смущает, мы уже обо всем заранее договорились)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2020

      Artemka444 > NewLife 5 часов назад

      Ну москвичей судят же москвичи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1397

      Айболид > Artemka444 3 часа назад

      Даже Зенит с московскими командами судят москвичи . Но это другое )))

      0
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