Назначены судьи на дерби «Спартак» – ЦСКА

РФС назначил арбитров на игры 11-го тура РПЛ.
Центральный матч тура «Спартак» – ЦСКА обслужит Кирилл Левников. На VAR будет работать Евгений Турбин.
7 октября (суббота)
«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Краснодар» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.
8 октября (воскресенье)
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Олег Соколов.
«Динамо» – «Факел»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Мацюра.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.