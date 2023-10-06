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    • Филимонов считает, что у Акинфеева нет глобальных заслуг в футболе

    Филимонов считает, что у Акинфеева нет глобальных заслуг в футболе

    Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

    – Справедливо, что Акинфеева не включили в топ-10 лучших вратарей в XXI веке по версии FourFourTwo?

    – Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. В мире много вратарей, выигрывавших этот турнир и игравших в 21-м веке, а Акинфеев – один из двух десятков победителей.

    Помимо них есть еще столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад.

    Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь – знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола.

    • Акинфеев первым в истории провел 550 матчей в чемпионате России.
    • Игорь всю карьеру играет в ЦСКА.
    • Он дебютировал за клуб в 2003 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +12

      _lubitel_ 1 час назад

      То есть выход в 1/4 чм - это Акинфеева не касается...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7971

      FanatSerj 1 час назад

      Конечно заголовок бы засунуть поглубже его автору в темное место))
      Филя кстати чемпион мира по футболу.... пляжному, насколько это весомее серебра Евро 2008 и 8-го места на ЧМ-2018 по большому футболу сложно сказать.

      0
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 3 часа назад

      Заглавие !!!
      Вырвали из контекста и перевернули с ног на голову.
      Игорь прекрасный российский вратарь XXI века, легенда своего клуба , но не входит в число лучших в мире.
      Это нормально.
      Восторженные возгласы о вратарской школе , как всегда элемент пропаганды.
      Кроме Яшина и Дасаева никто в каких-либо опросах и рейтингах замечен не был.
      Это не грех и не преступление , это просто факт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7883

      mihail200606 3 часа назад

      Глобальных нет , правда средний вратарь..но филе вообще молчать бы лучше...

      1
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      Рейтинг: +1422

      k611 3 часа назад

      В своё время Акинфееву можно было попробовать свои силы в европейском чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +2566

      ALEX ML 3 часа назад

      Говнюк пропустил от хохлов с центра поля

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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > ALEX ML 3 часа назад

      Это преступление ? Убейте его.
      Игорь в 2014 на ЧМ от Корее не с центра пропустил, сквозь себя ?

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      Рейтинг: +9342

      vladik12 4 часа назад

      Абсолютно прав Филимон. Дырофей - обычный дырявый кипер, который войдет в анналы только засчет того что ему никто не захотел платить больше Гинера и поэтому он никуда не ушел - тип стал клубной "легендой". А так вратарь ни о чем. Вспомните матч с Кореей на ЧМ-2014 и кучу подобных клоунад. Например, Ребров, Рыжиков куда круче, чем Игорь.

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      Рейтинг: +592

      odessakmv 4 часа назад

      ну да, это тебе Филя дай-даи памятник должны поставить...
      но! Ни о каких топ10 и речи быть не может - это правда....

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      Рейтинг: +686

      НикКин 4 часа назад

      Акинфеев распиаренный бестолковый вратарь коротышка ))))

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      Рейтинг: +8938

      Беспонтий 5 часов назад

      а "в наших головах и мыслях в образе видения футбола..."

      мы грустно слышим пи.дабола
      что от шевченко пропустивши
      тем самым всю страну с позором опустивши

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