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  • Филимонов считает, что у Акинфеева нет глобальных заслуг в футболе

Филимонов считает, что у Акинфеева нет глобальных заслуг в футболе

6 октября 2023, 11:31
19

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

– Справедливо, что Акинфеева не включили в топ-10 лучших вратарей в XXI веке по версии FourFourTwo?

– Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. В мире много вратарей, выигрывавших этот турнир и игравших в 21-м веке, а Акинфеев – один из двух десятков победителей.

Помимо них есть еще столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад.

Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь – знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола.

  • Акинфеев первым в истории провел 550 матчей в чемпионате России.
  • Игорь всю карьеру играет в ЦСКА.
  • Он дебютировал за клуб в 2003 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Филимонов Александр
Комментарии (19)
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Fandorine
1696581266
Всё по делу сказал Филя
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Dusheguboff
1696581511
Как нет. Есть. Вечный рекорд лиги чемпионов.
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SuperNils
1696581590
А у Филимонова есть одна глобальная заслуга - тот самый гол от хохлов.
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MaxRnD
1696581722
"Филя", прости хоспади, чья б корова мычала ...
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SLADE2019
1696582107
Тут никаких разговоров быть не должно. Какая десятка лучших? На сто процентов Филимонов прав.
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Беспонтий
1696583213
а "в наших головах и мыслях в образе видения футбола..." мы грустно слышим пи.дабола что от шевченко пропустивши тем самым всю страну с позором опустивши
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НикКин
1696585698
Акинфеев распиаренный бестолковый вратарь коротышка ))))
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ALEX ML
1696587979
Говнюк пропустил от хохлов с центра поля
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mihail200606
1696590349
Глобальных нет , правда средний вратарь..но филе вообще молчать бы лучше...
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_lubitel_
1696598220
То есть выход в 1/4 чм - это Акинфеева не касается...
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