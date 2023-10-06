Филимонов считает, что у Акинфеева нет глобальных заслуг в футболе

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

– Справедливо, что Акинфеева не включили в топ-10 лучших вратарей в XXI веке по версии FourFourTwo?

– Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. В мире много вратарей, выигрывавших этот турнир и игравших в 21-м веке, а Акинфеев – один из двух десятков победителей.

Помимо них есть еще столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад.

Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь – знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола.

Акинфеев первым в истории провел 550 матчей в чемпионате России.

Игорь всю карьеру играет в ЦСКА.

Он дебютировал за клуб в 2003 году.

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