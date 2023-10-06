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    Мор: «ЦСКА очень сильно уступает «Спартаку» по составу»

    Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

    «Сейчас у команд одинаковое количество очков, они идут в таблице рядом, на мой взгляд, заслуженно. По составу «Спартак» сильнее, огромная обойма, два абсолютно равноценных состава, мощнейшая линия атаки, есть хороший выбор в нападении и полузащите.

    Если говорить про ЦСКА, то это Акинфеев, который несет в себе традиции команды, которая все выигрывала, который тащит все. Если он в воротах, другие игроки по‑другому играют. Есть Федор Чалов, которого вызвали в сборную, новички неплохие, Файзуллаев.

    ЦСКА по составу «Спартаку» уступает очень сильно. Но мы можем говорить о Федотове. Не случайно его признали лучшим тренером в прошлом сезоне. Важно, чтобы «Спартак» не уступил ЦСКА в самоотдаче. Не сомневаюсь, что у армейцев не будет с этим никаких проблем», – заявил Мор.

    • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 8 октября.
    • Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 5 часов назад

      Не будем раньше времени называть имя победителя и побеждённого. Надеюсь игра будет интересная, московское дерби с веково историей. На поле будет жарко, у экранов телевизоров страсти будут все 90+ минут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 5 часов назад

      дохлый состав соответствующий командам второй половины таблицы да и еще и без мотивации отбывающие время на поле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 6 часов назад

      Мор или с ума сошел, или не закусывал крепкие спиртные напитки. Какая обойма, какие два состава?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 6 часов назад

      Мор , проснись , где ты лучшую атаку увидел.
      После первых 3-х турах, где играли с слабейшими , Спартак с игры больше одного гола не забивает.
      У армейцев с составом просто беда .
      В игре Спартака нет ничего позитивного и обнадёживающего.
      Кроме вывески ДЕРБИ и полных трибун , ничего хорошего нас не ждёт.

      2
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