Мор: «ЦСКА очень сильно уступает «Спартаку» по составу»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Сейчас у команд одинаковое количество очков, они идут в таблице рядом, на мой взгляд, заслуженно. По составу «Спартак» сильнее, огромная обойма, два абсолютно равноценных состава, мощнейшая линия атаки, есть хороший выбор в нападении и полузащите.

Если говорить про ЦСКА, то это Акинфеев, который несет в себе традиции команды, которая все выигрывала, который тащит все. Если он в воротах, другие игроки по‑другому играют. Есть Федор Чалов, которого вызвали в сборную, новички неплохие, Файзуллаев.

ЦСКА по составу «Спартаку» уступает очень сильно. Но мы можем говорить о Федотове. Не случайно его признали лучшим тренером в прошлом сезоне. Важно, чтобы «Спартак» не уступил ЦСКА в самоотдаче. Не сомневаюсь, что у армейцев не будет с этим никаких проблем», – заявил Мор.