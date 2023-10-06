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    Колодин одним словом описал игру «Спартака»

    Экс-игрок сборной России Денис Колодин раскритиковал игру «Спартака» в этом сезоне.

    – В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком», согласны?

    – Это «Спартак» очень плохо сыграл.

    – Почему? «Спартак» после успешного старта сезона записывали в чемпионы.

    – «Спартак» – народная команда. Вот все ее и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют – безобразие.

    – Что случилось?

    – Ничего. Просто нужны хорошие игроки.

    – У «Спартака» нет хороших игроков?

    – У них лучший игрок, который едва не вылетел с «Кадисом» из испанского чемпионата во вторую лигу. Как его зовут, забыл…

    – Бонгонда.

    – Да. То есть игрок из команды-аутсайдера из Испании – лучший в «Спартаке». Есть, над чем задуматься.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4307

      raritet 4 часа назад

      Но в самом деле, он хороший игрок. Для РПЛ.

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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 5 часов назад

      да подколол селекцию которая провалилась

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