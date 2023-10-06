Колодин одним словом описал игру «Спартака»

Экс-игрок сборной России Денис Колодин раскритиковал игру «Спартака» в этом сезоне.

– В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком», согласны?

– Это «Спартак» очень плохо сыграл.

– Почему? «Спартак» после успешного старта сезона записывали в чемпионы.

– «Спартак» – народная команда. Вот все ее и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют – безобразие.

– Что случилось?

– Ничего. Просто нужны хорошие игроки.

– У «Спартака» нет хороших игроков?

– У них лучший игрок, который едва не вылетел с «Кадисом» из испанского чемпионата во вторую лигу. Как его зовут, забыл…

– Бонгонда.

– Да. То есть игрок из команды-аутсайдера из Испании – лучший в «Спартаке». Есть, над чем задуматься.