Колодин одним словом описал игру «Спартака»

Экс-игрок сборной России Денис Колодин раскритиковал игру «Спартака» в этом сезоне.
– В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком», согласны?
– Это «Спартак» очень плохо сыграл.
– Почему? «Спартак» после успешного старта сезона записывали в чемпионы.
– «Спартак» – народная команда. Вот все ее и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют – безобразие.
– Что случилось?
– Ничего. Просто нужны хорошие игроки.
– У «Спартака» нет хороших игроков?
– У них лучший игрок, который едва не вылетел с «Кадисом» из испанского чемпионата во вторую лигу. Как его зовут, забыл…
– Бонгонда.
– Да. То есть игрок из команды-аутсайдера из Испании – лучший в «Спартаке». Есть, над чем задуматься.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).
Источник: «РБ Спорт»