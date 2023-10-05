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    • Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Сочи»

    Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Сочи»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами перед игрой 11-го тура РПЛ с «Сочи».

    – Сергей Богданович, расскажите, пожалуйста, о состоянии травмированных игроков. Кто из них ближе всего к появлению на поле?

    – В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой.

    Что касается тех, кто не поедет, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков – это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы.

    – Какой характер травмы Михаила Кержакова?

    – У него спазмированна приводящая мышца. Никаких серьезных травм нет, но это не позволяет ему работать в общей группе.

    • «Сочи» примет «Зенит» в субботу в 14:00 мск.
    • Петербуржцы идут на 4-м месте в РПЛ после 10 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.10.2023 13:30
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