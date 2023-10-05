Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами перед игрой 11-го тура РПЛ с «Сочи».

– Сергей Богданович, расскажите, пожалуйста, о состоянии травмированных игроков. Кто из них ближе всего к появлению на поле?

– В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой.

Что касается тех, кто не поедет, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков – это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы.

– Какой характер травмы Михаила Кержакова?

– У него спазмированна приводящая мышца. Никаких серьезных травм нет, но это не позволяет ему работать в общей группе.