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  • Защитник «Спартака» ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели

Защитник «Спартака» ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели

5 октября 2023, 13:23

Никита Чернов рассказал, как ведет себя главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на фоне последних неудачных результатов.

«Изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели? На самом деле всe также, как и было. Его реакции после матча с «Крыльями» и «Динамо» – одинаковые.

Вроде ничего в Кубке такого не поменялось, но на фоне прошлого матча и игры с «Динамо», все в подавленном настроении», – заявил Чернов.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита Абаскаль Гильермо
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