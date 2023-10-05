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    • Защитник «Спартака» ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели

    Защитник «Спартака» ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели

    Никита Чернов рассказал, как ведет себя главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на фоне последних неудачных результатов.

    «Изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели? На самом деле всe также, как и было. Его реакции после матча с «Крыльями» и «Динамо» – одинаковые.

    Вроде ничего в Кубке такого не поменялось, но на фоне прошлого матча и игры с «Динамо», все в подавленном настроении», – заявил Чернов.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.10.2023 13:23
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