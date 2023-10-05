«Пари НН» и «Крылья Советов» сыграют в матче 11-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 8 октября.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ» и «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Пари НН» – «Крылья Советов»
- победа «Пари НН» – 2.90
- ничья – 3.40
- победа «Крыльев Советов» – 2.50
Источник: «Бомбардир»