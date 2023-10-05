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    • Где смотреть матч «Пари НН» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 октября 2023

    Где смотреть матч «Пари НН» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 октября 2023

    «Пари НН» и «Крылья Советов» сыграют в матче 11-го тура чемпионата России.

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    • Игра состоится в воскресенье, 8 октября.
    • Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья Советов»

    Пари НН-Крылья где смотреть

    Ставки на матч «Пари НН» – «Крылья Советов»

    Коэффициенты:

    • победа «Пари НН» – 2.90
    • ничья – 3.40
    • победа «Крыльев Советов» – 2.50

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 11:05
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