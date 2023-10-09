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    • Юран прокомментировал победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»

    Юран прокомментировал победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Нижегородцы победили дома со счетом 2:0.
    • Они занимают 7-е место в таблице лиги, до тройки лидеров – 3 очка.

    «Мы одержали победу, прежде всего, за счет того, что разобрали слабые и сильные места соперника. За два дня до игры команда заехала на базу. У нас было много теории, на тренировках ребята всe правильно делали.

    Сказали парням, что если мы это сделаем и в игре, то будет положительный результат. Но самое главное – это запредельная самоотдача. Футбол – тяжелый вид спорта, и если ты сделаешь всe на максимуме – он тебя обязательно вознаградит.

    Рад, что парни всe это перенесли на поле: теорию и практику. С Самарой не нужно было играть на встречных курсах, нельзя было давать им преимущества. Они хорошо играют в быстрых атаках, в их составе есть скоростные, обученные игроки.

    Мы же старались заставить их играть в позиционных атаках. После перерыва, ведя с минимальным преимуществом в счете, первые 15-20 минут действовали более сдержанно, максимально упростив игру. А свои моменты искали в контратаках.

    Хуан мог забить, а уже в добавленное время Зе Турбо расставил все точки над «i».Считаю, что мы одержали уверенную, заслуженную победу, не позволив самарцам создать голевые моменты.

    И в заключение хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Думаю, что нам удалось их порадовать. Мы заканчивали игру под скандирование с трибун: «Молодцы!» Это дорогого стоит», – сказал Юран.

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    Источник: сайт «Пари НН»

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