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  • Юран прокомментировал победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»

Юран прокомментировал победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»

9 октября 2023, 08:38

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Нижегородцы победили дома со счетом 2:0.
  • Они занимают 7-е место в таблице лиги, до тройки лидеров – 3 очка.

«Мы одержали победу, прежде всего, за счет того, что разобрали слабые и сильные места соперника. За два дня до игры команда заехала на базу. У нас было много теории, на тренировках ребята всe правильно делали.

Сказали парням, что если мы это сделаем и в игре, то будет положительный результат. Но самое главное – это запредельная самоотдача. Футбол – тяжелый вид спорта, и если ты сделаешь всe на максимуме – он тебя обязательно вознаградит.

Рад, что парни всe это перенесли на поле: теорию и практику. С Самарой не нужно было играть на встречных курсах, нельзя было давать им преимущества. Они хорошо играют в быстрых атаках, в их составе есть скоростные, обученные игроки.

Мы же старались заставить их играть в позиционных атаках. После перерыва, ведя с минимальным преимуществом в счете, первые 15-20 минут действовали более сдержанно, максимально упростив игру. А свои моменты искали в контратаках.

Хуан мог забить, а уже в добавленное время Зе Турбо расставил все точки над «i».Считаю, что мы одержали уверенную, заслуженную победу, не позволив самарцам создать голевые моменты.

И в заключение хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Думаю, что нам удалось их порадовать. Мы заканчивали игру под скандирование с трибун: «Молодцы!» Это дорогого стоит», – сказал Юран.

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Источник: сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Юран Сергей
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