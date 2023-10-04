Рабинер уверен в отставке Абаскаля в случае поражения от ЦСКА: «Ничья тоже может не спасти»

Обозреватель Игорь Рабинер предрек отставку главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю в случае поражения в 11-м туре РПЛ от ЦСКА.

«Уверен, что для судьбы Абаскаля кубковый матч против «Динамо» (0:3) не значил ничего, а вот дерби с ЦСКА – тем более перед самым перерывом на сборные – будет решать всe. Вот там не представляю, чтобы в случае поражения его оставили – даже при том, что клубом руководит не скорый на решения Леонид Федун, а коллективно-обезличенный разум «Лукойла».

Ничья тоже может не спасти. Только победа», – написал журналист Рабинер.