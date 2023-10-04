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    • Рабинер уверен в отставке Абаскаля в случае поражения от ЦСКА: «Ничья тоже может не спасти»

    Рабинер уверен в отставке Абаскаля в случае поражения от ЦСКА: «Ничья тоже может не спасти»

    Обозреватель Игорь Рабинер предрек отставку главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю в случае поражения в 11-м туре РПЛ от ЦСКА.

    «Уверен, что для судьбы Абаскаля кубковый матч против «Динамо» (0:3) не значил ничего, а вот дерби с ЦСКА – тем более перед самым перерывом на сборные – будет решать всe. Вот там не представляю, чтобы в случае поражения его оставили – даже при том, что клубом руководит не скорый на решения Леонид Федун, а коллективно-обезличенный разум «Лукойла».

    Ничья тоже может не спасти. Только победа», – написал журналист Рабинер.

    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
    • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.
    • Он в команде 2-й сезон.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    04.10.2023 20:07
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 21:05

      а неустойку сам Рабинер заплатит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid 4 октября, 20:34

      придётся поддерживать спартаг в предстоящей игре, лишь бы рыжего оставили)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18971

      DVOK68 > fakeid 4 октября, 20:58

      Ты уж постарайся пожалуйста,без тебя ничего не получится.

      1
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