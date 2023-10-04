Абаскаль отреагировал на возможную отставку из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.
«Вы считаете, я думаю об отставке? Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу.
Это футбол, здесь так бывает. Проигрываешь – виновен, выигрываешь – бог. Я оцениваю тот результат, что есть», – сказал Абаскаль.
- На выходных «Спартак» проиграл «Крыльям» со счетом 0:4.
- Клуб идет на 5-м месте в РПЛ.
- Следующий соперник – ЦСКА (8 октября).
Источник: «Чемпионат»