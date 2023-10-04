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    Абаскаль отреагировал на возможную отставку из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

    «Вы считаете, я думаю об отставке? Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу.

    Это футбол, здесь так бывает. Проигрываешь – виновен, выигрываешь – бог. Я оцениваю тот результат, что есть», – сказал Абаскаль.

    • На выходных «Спартак» проиграл «Крыльям» со счетом 0:4.
    • Клуб идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – ЦСКА (8 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.10.2023 19:24
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 4 октября, 19:56

      А надо думать. Если бы думал об отставке, не выпускал бы Джикию и Умярова с Денисовым.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy > NewLife 4 октября, 21:02

      вообще от них надо избавиться с Черновым и дорогое приобретение Рябчук

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +609

      saf05 4 октября, 19:45

      Рыжий клоун

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16690

      Anton01011969 4 октября, 19:44

      Экспериментатор хренов! Задолбал!!! Явных, хороших, игроков не ставит в состав изначально!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > Anton01011969 4 октября, 21:36

      А кто там явные, хорошие игроки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8822

      nik55 4 октября, 19:41

      ждешь отступные ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 4 октября, 19:34

      Пральна!
      Не поддавайся, рыжий, на всякие, там, "геть из Спартака!"
      Эскортница тебя не бросит.
      Она уже даже здесь, на сайте, почву в перерыве между посасываниями, проШШУпывает... ))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +259

      Amorphis 4 октября, 19:29

      После матча с ЦСКА будет решена судьба рыжего 99.9%
      Не удивлюсь, уже нашли замену

      1
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy > Amorphis 4 октября, 21:03

      не факт неустойка крупная очень

      0
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      Рейтинг: +259

      Amorphis > alefreddy 4 октября, 21:12

      ЛУКОЙЛу не привыкать сорить народными

      0
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      Рейтинг: +18971

      DVOK68 4 октября, 19:26

      Сам не уйдешь.Это ясно.

      3
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