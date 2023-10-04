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Абаскаль отреагировал на возможную отставку из «Спартака»

4 октября 2023, 19:24
11

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

«Вы считаете, я думаю об отставке? Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу.

Это футбол, здесь так бывает. Проигрываешь – виновен, выигрываешь – бог. Я оцениваю тот результат, что есть», – сказал Абаскаль.

  • На выходных «Спартак» проиграл «Крыльям» со счетом 0:4.
  • Клуб идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Следующий соперник – ЦСКА (8 октября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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DVOK68
1696436801
Сам не уйдешь.Это ясно.
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Amorphis
1696436992
После матча с ЦСКА будет решена судьба рыжего 99.9% Не удивлюсь, уже нашли замену
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derrik2000
1696437254
Пральна! Не поддавайся, рыжий, на всякие, там, "геть из Спартака!" Эскортница тебя не бросит. Она уже даже здесь, на сайте, почву в перерыве между посасываниями, проШШУпывает... ))))))))))))
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nik55
1696437702
ждешь отступные ?
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Anton1969
1696437893
Экспериментатор хренов! Задолбал!!! Явных, хороших, игроков не ставит в состав изначально!
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saf05
1696437905
Рыжий клоун
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NewLife
1696438600
А надо думать. Если бы думал об отставке, не выпускал бы Джикию и Умярова с Денисовым.
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