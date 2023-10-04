Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «ПСЖ», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Бюрн, Тонали, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «ПСЖ»