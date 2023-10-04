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    • «Ньюкасл» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Ньюкасл» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «ПСЖ», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Бюрн, Тонали, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    «ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «ПСЖ»

    Ньюкасл-ПСЖ Смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 19:06
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