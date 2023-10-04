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    В «Спартаке» планируют реформу спортивного проекта клуба

    «Спартак» планирует произвести изменения в спортивном блоке клуба.

    «Спартак» прорабатывает идею реструктуризации спортивного блока с целью улучшить работу главного тренера и спортивного директора клуба. Об этом «РБК Спорт» рассказали два источника, не связанных между собой, знакомых с ситуацией.

    По их словам, в клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта.

    Они подчеркнули, что в клубе эту ситуацию также оценивают как упущение спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта, но объясняют это занятостью специалиста.

    По словам источников, в клубе рассматривают формацию, при которой в клубе появится новая должность в спортивном блоке. Этот человек должен будет помогать Эшуорту не только в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов.

    Такими людьми были в разное время Владимир Кузьмичев и Антар Яхья. Однако в нынешней конфигурации в «Спартаке» хотят расширить новую должность в том числе на трансферный рынок. Названия должности пока нет, но специалист будет работать либо под Эшуортом, либо в связке с ним», – сообщает «РБК Спорт».

    • На выходных «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    04.10.2023 16:39
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 4 октября, 19:51

      Дай бог удачи. Денег много, чем больше людей, тем легче пилить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 4 октября, 18:55

      Туману и хитросплетений напустили немеренно. Только вот реформа причем. Надо проще сказать вводится еще одна должность отвечающая за то, за что отвечает Эшуорт. Вот только как это скажется на работе тренера и спортивного директора - непонятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4776

      Иван Петров 1986 4 октября, 18:49

      Ну придурки. Лишь бы много делать, чтобы ничего не делать. Не поймут - чем больше чиновников, тем меньше ответственности.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 4 октября, 18:41

      Как не сади, все равно хреновые музыканты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 4 октября, 17:46

      Начинают кровати переставлять, а блдей менять((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 17:37

      специалистов и персонала много а толку чуть

      4
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