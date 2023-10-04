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В «Спартаке» планируют реформу спортивного проекта клуба

4 октября 2023, 16:39
6

«Спартак» планирует произвести изменения в спортивном блоке клуба.

«Спартак» прорабатывает идею реструктуризации спортивного блока с целью улучшить работу главного тренера и спортивного директора клуба. Об этом «РБК Спорт» рассказали два источника, не связанных между собой, знакомых с ситуацией.

По их словам, в клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта.

Они подчеркнули, что в клубе эту ситуацию также оценивают как упущение спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта, но объясняют это занятостью специалиста.

По словам источников, в клубе рассматривают формацию, при которой в клубе появится новая должность в спортивном блоке. Этот человек должен будет помогать Эшуорту не только в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов.

Такими людьми были в разное время Владимир Кузьмичев и Антар Яхья. Однако в нынешней конфигурации в «Спартаке» хотят расширить новую должность в том числе на трансферный рынок. Названия должности пока нет, но специалист будет работать либо под Эшуортом, либо в связке с ним», – сообщает «РБК Спорт».

  • На выходных «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
  • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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alefreddy
1696430230
специалистов и персонала много а толку чуть
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NewLife
1696430804
Начинают кровати переставлять, а блдей менять((
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шахта Заполярная
1696434093
Как не сади, все равно хреновые музыканты.
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Иван Петров 1986
1696434591
Ну придурки. Лишь бы много делать, чтобы ничего не делать. Не поймут - чем больше чиновников, тем меньше ответственности.
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ivany4
1696434919
Туману и хитросплетений напустили немеренно. Только вот реформа причем. Надо проще сказать вводится еще одна должность отвечающая за то, за что отвечает Эшуорт. Вот только как это скажется на работе тренера и спортивного директора - непонятно.
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Январь 59
1696438292
Дай бог удачи. Денег много, чем больше людей, тем легче пилить.
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