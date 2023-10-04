В «Спартаке» планируют реформу спортивного проекта клуба

«Спартак» планирует произвести изменения в спортивном блоке клуба.

«Спартак» прорабатывает идею реструктуризации спортивного блока с целью улучшить работу главного тренера и спортивного директора клуба. Об этом «РБК Спорт» рассказали два источника, не связанных между собой, знакомых с ситуацией.

По их словам, в клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта.

Они подчеркнули, что в клубе эту ситуацию также оценивают как упущение спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта, но объясняют это занятостью специалиста.

По словам источников, в клубе рассматривают формацию, при которой в клубе появится новая должность в спортивном блоке. Этот человек должен будет помогать Эшуорту не только в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов.

Такими людьми были в разное время Владимир Кузьмичев и Антар Яхья. Однако в нынешней конфигурации в «Спартаке» хотят расширить новую должность в том числе на трансферный рынок. Названия должности пока нет, но специалист будет работать либо под Эшуортом, либо в связке с ним», – сообщает «РБК Спорт».