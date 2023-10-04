Сегодня 4 октября будет сыгран матч между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 5 тура кубка России по футболу. Прямой эфир матча начнется в 16:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Бальбуена, Скопинцев, Маричаль, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.

Главный тренер: Марцел Личка

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»