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    • «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Сегодня 4 октября будет сыгран матч между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 5 тура кубка России по футболу. Прямой эфир матча начнется в 16:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лещук, Бальбуена, Скопинцев, Маричаль, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»

    Динамо-Спартак смотреть онлайн бесплатно

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 16:35
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1637

      Taps 4 октября, 17:45

      Брехливая с.учка
      кого обвинит в проигрыше спартака ?

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