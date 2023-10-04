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    • Гончаренко объяснил пользу присутствия президента «Урала» на скамейке во время матчей

    Гончаренко объяснил пользу присутствия президента «Урала» на скамейке во время матчей

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал присутствие президента клуба Григория Иванова на скамейке во время матчей.

    «По большому счeту я сейчас вижу в этом плюс. Почему? Потому что Григорий Викторович слышит всe, что происходит на скамейке. Это мои переговоры с тренерским штабом, это какие-то решения, которые мы принимаем.

    Соответственно, у него нет надобности после игры набрать тренеру и 30–40 минут допрашивать, почему сделал так или эдак. Он всe это прекрасно слышал и видел. И, наверное, если нет каких-то вопросов после игры, он соглашается с нашими решениями. Я просто экономлю так своe время? Да (улыбается)!» – сказал тренер.

    • 62-летний Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.
    • С 1996 года он занимает президентский пост в мини-футбольной «Синаре».
    • «Урал» идет в РПЛ 8-м, хотя по ходу сезона лидировал.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    04.10.2023 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8938

      Беспонтий 4 октября, 11:46

      хоть какая крыша
      не бздемо
      я гриша!

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