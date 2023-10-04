Гончаренко объяснил пользу присутствия президента «Урала» на скамейке во время матчей

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал присутствие президента клуба Григория Иванова на скамейке во время матчей.
«По большому счeту я сейчас вижу в этом плюс. Почему? Потому что Григорий Викторович слышит всe, что происходит на скамейке. Это мои переговоры с тренерским штабом, это какие-то решения, которые мы принимаем.
Соответственно, у него нет надобности после игры набрать тренеру и 30–40 минут допрашивать, почему сделал так или эдак. Он всe это прекрасно слышал и видел. И, наверное, если нет каких-то вопросов после игры, он соглашается с нашими решениями. Я просто экономлю так своe время? Да (улыбается)!» – сказал тренер.
- 62-летний Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.
- С 1996 года он занимает президентский пост в мини-футбольной «Синаре».
- «Урал» идет в РПЛ 8-м, хотя по ходу сезона лидировал.
Источник: ютуб-канал Nobel