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  • Экс-игрок ЦСКА Ефремов: «Возможно, карьера пошла бы по-другому, если бы не эпизод с Жиго в 2019»

Экс-игрок ЦСКА Ефремов: «Возможно, карьера пошла бы по-другому, если бы не эпизод с Жиго в 2019»

4 октября 2023, 08:42
2

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов вспомнил травму, полученную в 2019 году в дерби со «Спартаком».

«Не могу сказать, что вспоминаю и переживаю момент с Самуэлем Жиго в дерби, в котором я получил разрыв крестообразных связок, потому что достаточно быстро восстановился. Что теперь поделать? Это футбол, а не шахматы.

Мог бы закрепиться в ЦСКА? Возможно, если бы не случай с Жиго, карьера бы пошла по-другому. Об этом история умалчивает», – сказал Ефремов.

  • Сейчас 28-летний игрок в «Текстильщике» из Второй лиги.
  • За ЦСКА у Ефремова 54 матча, 3 ассиста.
  • Жиго сейчас в «Марселе».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Спартак Марсель Ефремов Дмитрий Жиго Самуэль
Комментарии (2)
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Snek
1696402900
Ефремов и безо всяких травм играл не очень, обычный игрок ротации. Как он планировал закрепиться в ЦСКА, если его уровень не соответствовал команде?
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aaaaahhhh
1696520648
Жиго и сам через кресты прошел
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