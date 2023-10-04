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    • Экс-игрок ЦСКА Ефремов: «Возможно, карьера пошла бы по-другому, если бы не эпизод с Жиго в 2019»

    Экс-игрок ЦСКА Ефремов: «Возможно, карьера пошла бы по-другому, если бы не эпизод с Жиго в 2019»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов вспомнил травму, полученную в 2019 году в дерби со «Спартаком».

    «Не могу сказать, что вспоминаю и переживаю момент с Самуэлем Жиго в дерби, в котором я получил разрыв крестообразных связок, потому что достаточно быстро восстановился. Что теперь поделать? Это футбол, а не шахматы.

    Мог бы закрепиться в ЦСКА? Возможно, если бы не случай с Жиго, карьера бы пошла по-другому. Об этом история умалчивает», – сказал Ефремов.

    • Сейчас 28-летний игрок в «Текстильщике» из Второй лиги.
    • За ЦСКА у Ефремова 54 матча, 3 ассиста.
    • Жиго сейчас в «Марселе».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.10.2023 08:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3752

      aaaaahhhh 22 часа назад

      Жиго и сам через кресты прошел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4728

      Snek 4 октября, 10:01

      Ефремов и безо всяких травм играл не очень, обычный игрок ротации. Как он планировал закрепиться в ЦСКА, если его уровень не соответствовал команде?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З 4 октября, 09:24

      Да если бы не пошёл в футбол , а в шахматы и травмы такой не было.
      Это издержки профессии " кресты" у многих летят и Жиго тут не при чём, он тебе не ломал ногу.

      0
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