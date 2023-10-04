Экс-игрок ЦСКА Ефремов: «Возможно, карьера пошла бы по-другому, если бы не эпизод с Жиго в 2019»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов вспомнил травму, полученную в 2019 году в дерби со «Спартаком».
«Не могу сказать, что вспоминаю и переживаю момент с Самуэлем Жиго в дерби, в котором я получил разрыв крестообразных связок, потому что достаточно быстро восстановился. Что теперь поделать? Это футбол, а не шахматы.
Мог бы закрепиться в ЦСКА? Возможно, если бы не случай с Жиго, карьера бы пошла по-другому. Об этом история умалчивает», – сказал Ефремов.
- Сейчас 28-летний игрок в «Текстильщике» из Второй лиги.
- За ЦСКА у Ефремова 54 матча, 3 ассиста.
- Жиго сейчас в «Марселе».
Источник: «Чемпионат»