Экс-игрок ЦСКА Ефремов: «Возможно, карьера пошла бы по-другому, если бы не эпизод с Жиго в 2019»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов вспомнил травму, полученную в 2019 году в дерби со «Спартаком».

«Не могу сказать, что вспоминаю и переживаю момент с Самуэлем Жиго в дерби, в котором я получил разрыв крестообразных связок, потому что достаточно быстро восстановился. Что теперь поделать? Это футбол, а не шахматы.

Мог бы закрепиться в ЦСКА? Возможно, если бы не случай с Жиго, карьера бы пошла по-другому. Об этом история умалчивает», – сказал Ефремов.