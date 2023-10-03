Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» – «Реал», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Натан, Оливейра, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия

Главный тренер: Руди Гарсия

«Реал»: Кепа, Карвахаль, Начо, Камавинга, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Вальверде, Чуамени, Жуниор, Хоселу

Главный тренер: Карло Анчелотти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Реал»