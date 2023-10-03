Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Баварии», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Копенгаген»: Грабара, Вавро, Анкерсен, Мелинг, Йенсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Ларссон, Ачоури, Бардагжи.
Главный тренер: Якоб Нееструп
«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»