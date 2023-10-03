Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Баварии», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Копенгаген»: Грабара, Вавро, Анкерсен, Мелинг, Йенсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Ларссон, Ачоури, Бардагжи.

Главный тренер: Якоб Нееструп

«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген» – «Бавария»