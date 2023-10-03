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    • «Копенгаген» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    «Копенгаген» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Баварии», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Копенгаген»: Грабара, Вавро, Анкерсен, Мелинг, Йенсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Ларссон, Ачоури, Бардагжи.

    Главный тренер: Якоб Нееструп

    «Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген»«Бавария»

    Копенгаген-Бавария Смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 19:07
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