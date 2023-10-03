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    Личка прокомментировал слухи о конфликте со Смоловым

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что у него нет конфликта с нападающим Федором Смоловым.

    – Писали, что Смолов был недоволен ранней заменой в игре со «Спартаком». Матч с «Динамо» Смолов начал в запасе. Это ваш ответ ему?

    – А я ждал ваш вопрос. Смотрите, у нас впереди намечается хорошая конкуренция, которая поможет команде сделать шаг вперед. Макаров, Смолов, Гладышев, Лесовой, Карраскаль, Муми, Бителло – все это игроки обоймы, поэтому нас ожидает регулярная ротация в атакующей линии.

    Да, Смолов злился, когда я его заменил после 60‑й минуты, но я на это не обращаю внимания. Все хотят играть, это правильная реакция. Может быть, эта злость позволит ему тренироваться ещe усерднее. При этом, честно скажу, никаких претензий по тренировочному процессу к нему нет, он старается.

    В Грозном он сыграл 25 минут, мог забить гол, чуть‑чуть ему не хватило. Впереди нас ждет «Спартак», и я уверен, что все вышеперечисленные игроки, в том числе Федор, будут готовы помочь команде.

    – Конфликта никакого нет?

    – У меня – точно нет. Каждый футболист уникален, у каждого есть свое эго, свой человеческий характер. Если есть какая‑то проблема, то любой может подойти, поговорить, этот разговор на 100% останется между нами. Я никогда не буду кричать в раздевалке, кого‑то обижать и делать что‑то подобное.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2023 12:59
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    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +5902

      neim 4 октября, 01:30

      Чтобы не было конфликтов со Смоловым, надо от него срочно избавиться. Нет Смолова - нет конфликтов ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5902

      neim 3 октября, 17:27

      Федька даже на замену не годится. Сколько моментов в последнее время запарывает ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Taps 3 октября, 15:45

      Смолову пора уходить, сильно заметно как он сдал
      и много сачкует на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 3 октября, 14:52

      Время Смолова уходит. Возраст. Пора Федору смириться, что теперь он стал игроком замены.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 3 октября, 14:43

      "Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности.."(с)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      яцык 3 октября, 13:32

      Федю надо убирать.Ходит по полю со своей дурацкой улыбкой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5165

      Бомбардиръ 3 октября, 13:06

      ==Если есть какая‑то проблема, то любой может подойти, поговорить, этот разговор на 100% останется между нами==
      Личка напишет в личку.

      1
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