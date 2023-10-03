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Личка прокомментировал слухи о конфликте со Смоловым

3 октября 2023, 12:59
5

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что у него нет конфликта с нападающим Федором Смоловым.

– Писали, что Смолов был недоволен ранней заменой в игре со «Спартаком». Матч с «Динамо» Смолов начал в запасе. Это ваш ответ ему?

– А я ждал ваш вопрос. Смотрите, у нас впереди намечается хорошая конкуренция, которая поможет команде сделать шаг вперед. Макаров, Смолов, Гладышев, Лесовой, Карраскаль, Муми, Бителло – все это игроки обоймы, поэтому нас ожидает регулярная ротация в атакующей линии.

Да, Смолов злился, когда я его заменил после 60‑й минуты, но я на это не обращаю внимания. Все хотят играть, это правильная реакция. Может быть, эта злость позволит ему тренироваться ещe усерднее. При этом, честно скажу, никаких претензий по тренировочному процессу к нему нет, он старается.

В Грозном он сыграл 25 минут, мог забить гол, чуть‑чуть ему не хватило. Впереди нас ждет «Спартак», и я уверен, что все вышеперечисленные игроки, в том числе Федор, будут готовы помочь команде.

– Конфликта никакого нет?

– У меня – точно нет. Каждый футболист уникален, у каждого есть свое эго, свой человеческий характер. Если есть какая‑то проблема, то любой может подойти, поговорить, этот разговор на 100% останется между нами. Я никогда не буду кричать в раздевалке, кого‑то обижать и делать что‑то подобное.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор Личка Марцел
Комментарии (5)
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яцык
1696329131
Федю надо убирать.Ходит по полю со своей дурацкой улыбкой
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Эном айс
1696333398
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности.."(с)
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Taps
1696337142
Смолову пора уходить, сильно заметно как он сдал и много сачкует на поле.
Ответить
neim
1696343260
Федька даже на замену не годится. Сколько моментов в последнее время запарывает ...
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neim
1696372249
Чтобы не было конфликтов со Смоловым, надо от него срочно избавиться. Нет Смолова - нет конфликтов ))).
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