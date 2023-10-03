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    • Зырянов назвал экс-легионера «Зенита», которому посылает сердечки

    Зырянов назвал экс-легионера «Зенита», которому посылает сердечки

    Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов рассказал, с кем из бывших легионеров клуба поддерживает общение.

    – В вашем «Зените» было много иностранцев. С кем-то поддерживаете общение?

    – Да. Я ведь жил в номере с Ким Дон Джином. До сих пор переписываемся. Правда, сейчас реже, потому что уже давно не заходил в свои соцсети. А так поздравлял его с победами.

    Он мне писал: «Костя, привет, хау а ю?» Я ему посылал сердечки и отвечал: «Нормально, Ким Дон Джин, как у тебя?

    • Зырянов тренирует «Черноморец».
    • Как игрок он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 11:43
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