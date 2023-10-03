Зырянов назвал экс-легионера «Зенита», которому посылает сердечки

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов рассказал, с кем из бывших легионеров клуба поддерживает общение.

– В вашем «Зените» было много иностранцев. С кем-то поддерживаете общение?

– Да. Я ведь жил в номере с Ким Дон Джином. До сих пор переписываемся. Правда, сейчас реже, потому что уже давно не заходил в свои соцсети. А так поздравлял его с победами.

Он мне писал: «Костя, привет, хау а ю?» Я ему посылал сердечки и отвечал: «Нормально, Ким Дон Джин, как у тебя?