Слуцкий оценил вероятность увольнения Абаскаля из «Спартака»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Могу сказать одно. Если «Спартак» в Кубке проиграет «Динамо», это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей… будут валить в одну кучу.

Поражение от «Динамо» в Кубке точно затруднит подготовку к ЦСКА. Редкий случай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть. Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов.

Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь – дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет. Это задача с огромным количеством неизвестных», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».