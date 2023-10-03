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    • Осинькин объяснил, почему из «Крыльев Советов» в сборную России вызваны только защитники

    Осинькин объяснил, почему из «Крыльев Советов» в сборную России вызваны только защитники

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на приглашение в сборную России защитников самарской команды Александра Солдатенкова, Романа Евгеньева и Юрия Горшкова.

    – Как объяснить, что из самой забивной команды чемпионата в сборную вызваны только защитники.

    – Значит, нашим нападающим надо ещe больше забивать. Голы наших нападающих немного размыты на всю команду, никто из них много не забивал. Салтыкова могут вызвать в молодeжную сборную.

    – У Салтыкова нет проблем со здоровьем, это чисто решение тренерского штаба?

    – Небольшие есть, мы его постоянно подлечиваем, сегодня он не тренировался, но нет такого, что он не может ехать в сборную. Первая сборная не обращалась по нему.

    – Евгеньев и Горшков не были вызваны на предыдущий сбор. В чeм им удалось прибавить за месяц, с чем это связано?

    – С текущей индивидуальной и командной формой, с уверенностью, которую каждый футболист получает, когда команда в хорошей форме.

    • Россияне встретятся с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).
    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • «Крылья» идут на 2-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: Metaratings

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    03.10.2023 00:18
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