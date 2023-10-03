Осинькин объяснил, почему из «Крыльев Советов» в сборную России вызваны только защитники

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на приглашение в сборную России защитников самарской команды Александра Солдатенкова, Романа Евгеньева и Юрия Горшкова.

– Как объяснить, что из самой забивной команды чемпионата в сборную вызваны только защитники.

– Значит, нашим нападающим надо ещe больше забивать. Голы наших нападающих немного размыты на всю команду, никто из них много не забивал. Салтыкова могут вызвать в молодeжную сборную.

– У Салтыкова нет проблем со здоровьем, это чисто решение тренерского штаба?

– Небольшие есть, мы его постоянно подлечиваем, сегодня он не тренировался, но нет такого, что он не может ехать в сборную. Первая сборная не обращалась по нему.

– Евгеньев и Горшков не были вызваны на предыдущий сбор. В чeм им удалось прибавить за месяц, с чем это связано?

– С текущей индивидуальной и командной формой, с уверенностью, которую каждый футболист получает, когда команда в хорошей форме.