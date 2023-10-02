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    • Мостовой объяснил, почему Абаскаля не уволят из «Спартака» после 0:4 от «Крыльев»

    Мостовой объяснил, почему Абаскаля не уволят из «Спартака» после 0:4 от «Крыльев»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о будущем Гильермо Абаскаля после поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» со счетом 0:4.

    «Крылья» легко забили два гола. Красно-белые держали мяч, но никаких моментов не создали, наверное, потому что противник хорошо оборонялся и словно в мышеловку затягивал. По счету может показаться, что «Спартак» играл ужасно, но я так не могу сказать.

    Все старались, но не смогли найти игру. Просто мы видим, что Абаскаль поплыл. Много хороших футболистов, а он не понимает, кого ставить. Постоянно меняет состав, чехарда какая-то. Но все равно даже такой матч ничего не определяет.

    В турнирной таблице небольшое отставание, которое можно сократить за две игры, так что никаких изменений не ждите», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: RT

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    02.10.2023 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1204

      Alex Flash 2 октября, 21:06

      А для сравнения вспомните как боролась команды у Карреры.а эти просто не знали что делать значит тренер не подготовился к игре

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