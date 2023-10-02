Мостовой объяснил, почему Абаскаля не уволят из «Спартака» после 0:4 от «Крыльев»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о будущем Гильермо Абаскаля после поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» со счетом 0:4.

«Крылья» легко забили два гола. Красно-белые держали мяч, но никаких моментов не создали, наверное, потому что противник хорошо оборонялся и словно в мышеловку затягивал. По счету может показаться, что «Спартак» играл ужасно, но я так не могу сказать.

Все старались, но не смогли найти игру. Просто мы видим, что Абаскаль поплыл. Много хороших футболистов, а он не понимает, кого ставить. Постоянно меняет состав, чехарда какая-то. Но все равно даже такой матч ничего не определяет.

В турнирной таблице небольшое отставание, которое можно сократить за две игры, так что никаких изменений не ждите», – сказал Мостовой.