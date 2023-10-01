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  • Зарема высказалась о разгромном поражении «Спартака» от «Крыльев»

Зарема высказалась о разгромном поражении «Спартака» от «Крыльев»

1 октября 2023, 22:41
9

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение от «Крыльев Советов».

Московская команда уступила со счетом 0:4. Клуб занимает пятое место в РПЛ.

«Уходя из «Спартака», я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским.

Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (9)
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NewLife
1696192271
Зря ты так. Приобретены неплохие игроки, ничуть не хуже перечисленных. Просто тренер - бестолочь, выстраивает какие-то свои экспериментальные схемы, в которых нет места ни Николсону, ни Бальде. Соболь чередует хорошие игры с провальными, а заменить теперь неким. Этот тренер не годится Спартаку, а позвали его, если не ошибаюсь, с подачи твоего фаворита Каттани. В защите играет Денисов, у нас во дворе пацаны играют сильнее.
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JIEGEHDA
1696194441
В прошлом сезоне эти топ игроки и тренер боролись за место в РПЛ на минуточку При вашем руководстве, так же было огромное количество игроков . Например самый банальный пример Дзюба, каким бы плохим и тд. Не был , он стал лучшим бомбардиром команды и в каждом своём клубе делает результат. А так да Зарема права. Знали бы будущее то давно купили забрали из школы Мбаппе Холланда и тд. Я тоже так могу . Знал бы я счёт матчей был бы миллиардером
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ЗаЖиМ
1696197455
О, к полуночи ближе и заремка проявилась!)
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O-kolesov
1696222812
Удивительно, про судей ни слова.
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Эном айс
1696223157
Желающие выслушать вердикт жрицы ,обломитесь..) Лейтмотив " я лично говорила.." и ничего конкретного. Ну,кроме намёка на Осинькина.
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