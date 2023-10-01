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    • Зарема высказалась о разгромном поражении «Спартака» от «Крыльев»

    Зарема высказалась о разгромном поражении «Спартака» от «Крыльев»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение от «Крыльев Советов».

    Московская команда уступила со счетом 0:4. Клуб занимает пятое место в РПЛ.

    «Уходя из «Спартака», я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским.

    Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    01.10.2023 22:41
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 2 октября, 08:05

      Желающие выслушать
      вердикт жрицы ,обломитесь..)
      Лейтмотив " я лично говорила.." и ничего конкретного.
      Ну,кроме намёка на Осинькина.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      O-kolesov 2 октября, 08:00

      Удивительно, про судей ни слова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6462

      fakeid 2 октября, 07:14

      Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» – хрюкнула Заремба.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6174

      Павелий > fakeid 2 октября, 08:31

      Пока хрюкаешь только ты.

      0
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      Рейтинг: +6174

      Павелий > fakeid 3 октября, 01:21

      Когда тебя ещё не было в планах, а твои родители ещё ходили пешком под стол, то следователь Анатолий Заремба раскручивал очень сложные криминальные дела. И если ты в 5-м классе не можешь написать правильно имя Салиховой, то тебе снова пора обратно в 4-й класс.

      0
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      Рейтинг: +313

      ЗаЖиМ 2 октября, 00:57

      О, к полуночи ближе и заремка проявилась!)

      1
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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA 2 октября, 00:07

      В прошлом сезоне эти топ игроки и тренер боролись за место в РПЛ на минуточку

      При вашем руководстве, так же было огромное количество игроков . Например самый банальный пример Дзюба, каким бы плохим и тд. Не был , он стал лучшим бомбардиром команды и в каждом своём клубе делает результат.

      А так да Зарема права. Знали бы будущее то давно купили забрали из школы Мбаппе Холланда и тд. Я тоже так могу . Знал бы я счёт матчей был бы миллиардером

      3
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 1 октября, 23:31

      Зря ты так. Приобретены неплохие игроки, ничуть не хуже перечисленных. Просто тренер - бестолочь, выстраивает какие-то свои экспериментальные схемы, в которых нет места ни Николсону, ни Бальде. Соболь чередует хорошие игры с провальными, а заменить теперь неким. Этот тренер не годится Спартаку, а позвали его, если не ошибаюсь, с подачи твоего фаворита Каттани. В защите играет Денисов, у нас во дворе пацаны играют сильнее.

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      Рейтинг: +954

      sined1951 > NewLife 2 октября, 11:38

      На счет Денисова не согласен. Ранее так же говорили про Рассказова, а он перешел в другую команду и там на хорошем счету.

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      Рейтинг: +20175

      NewLife > sined1951 2 октября, 13:53

      Рассказов сильнее Денисова. У Денисова, как и у Джикии, замедленная реакция, любой нап пробрасывает мяч на метр в сторону, и Денисов в жопе. Просто стыдно, как над ним издевались Нгамалё и Батчи.

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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 23:31

      А кто этого недотренера привёл ?

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