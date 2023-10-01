Зарема высказалась о разгромном поражении «Спартака» от «Крыльев»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение от «Крыльев Советов».

Московская команда уступила со счетом 0:4. Клуб занимает пятое место в РПЛ.

«Уходя из «Спартака», я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским.

Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» – сказала Зарема.

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