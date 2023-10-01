Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
«Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалe, Чавес, Бителло, Тюкавин
Главный тренер: Марцел Личка
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс