Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалe, Чавес, Бителло, Тюкавин

Главный тренер: Марцел Личка

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»