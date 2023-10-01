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    • «Ахмат» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2023

    «Ахмат» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    «Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалe, Чавес, Бителло, Тюкавин

    Главный тренер: Марцел Личка

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»

    Источник: Спортбокс

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    01.10.2023 17:46
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