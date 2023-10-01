Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – «Сочи», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев
Главный тренер: Сергей Ташуев
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«Сочи»: Заболотный, Заика, Юрганов, Макарчук, Литвинов, Марсело, Нобоа, Батырев, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич
Главный тренер: Александр Точилин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс