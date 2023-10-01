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    • «Факел» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2023

    «Факел» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – «Сочи», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    ___________________________________________________________________________________

    «Сочи»: Заболотный, Заика, Юрганов, Макарчук, Литвинов, Марсело, Нобоа, Батырев, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич

    Главный тренер: Александр Точилин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Сочи»

    Источник: Спортбокс

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    01.10.2023 12:31
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