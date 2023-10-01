Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Мантуан одним словом охарактеризовал матч с «Оренбургом»

    Футболист «Зенита» Густаво Мантуан отреагировал на поражение от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

    «Матч – провальный.

    Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Но мы не должны жаловаться и сожалеть. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать, учесть и постараться избежать их в будущем. Уже через несколько дней следующая игра, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на ней. Но, конечно, забывать то, что произошло сегодня, нельзя», – сказал бразилец.

    • «Зенит» отстал от 1-го места на 7 очков.
    • У команды 2 поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди у «Зенита» в чемпионате матч с «Сочи».

    Новости по теме
    Мостовой ответил, кто станет чемпионом – «Зенит» или «Краснодар» 3
    Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt 1
    Петербуржец Безбородов назначен главным арбитром на матч «Зенита»: команда отстает от 1-го места на 7 очков 10
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2023 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+