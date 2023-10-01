Мантуан одним словом охарактеризовал матч с «Оренбургом»

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан отреагировал на поражение от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Матч – провальный.

Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Но мы не должны жаловаться и сожалеть. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать, учесть и постараться избежать их в будущем. Уже через несколько дней следующая игра, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на ней. Но, конечно, забывать то, что произошло сегодня, нельзя», – сказал бразилец.