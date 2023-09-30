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    Олусегун объяснил, почему не смог получить паспорт России

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун не смог стать гражданином России.

    – В июле вы говорили, что планируете получить паспорт РФ. На каком этапе сейчас эта процедура?

    – Тогда это было мое решение. Я действительно этого желал. Был интерес к этому. К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. К сожалению, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент я не получаю российское гражданство.

    • Олусегун в системе «Краснодара» с 2021 года.
    • 21-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Олусегуна 9 матчей, гол, ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.09.2023 22:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +150

      ramblernasheveverything 1 час назад

      К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке.====Фернандес ни бельмеса на русском..И даже в сборной играл

      1
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      Рейтинг: +6372

      fakeid > ramblernasheveverything 1 час назад

      гнида окопная, а как сигал и депардье получили гражданство? гугли про особый порядок его получения, и что для этого нужно.

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