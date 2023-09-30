Олусегун объяснил, почему не смог получить паспорт России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун не смог стать гражданином России.
– В июле вы говорили, что планируете получить паспорт РФ. На каком этапе сейчас эта процедура?
– Тогда это было мое решение. Я действительно этого желал. Был интерес к этому. К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. К сожалению, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент я не получаю российское гражданство.
- Олусегун в системе «Краснодара» с 2021 года.
- 21-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Олусегуна 9 матчей, гол, ассист.
Источник: «Матч ТВ»