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Семак назвал причину двух поражений «Зенита» подряд

30 сентября 2023, 16:30
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил последние результаты своей команды.

  • Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
  • Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
  • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

– С чем связаны два поражения подряд в РПЛ?

– С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да.

Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает.

– В случае победы «Краснодара» отставание от лидера будет семь очков, а по итогам тура «Зенит» может выпасть из пятерки лидеров. Нет внутреннего переживания?

– Всем неприятно, поражения не могут нравиться. Пока находимся в сложной ситуации, нужно играть и побеждать, а не смотреть в таблицу. Матчей еще много, таблица будет меняться часто.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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vla4839
1696081456
Семак - словоблюд.Никогда не скажет правду и не будет откровенным, тем более не признает своих ошибок. Это не красит его. Он держит нас за дураков.
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wlad wm--google
1696083648
Причина проста, букмекеры сказали проиграть))
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NewLife
1696085072
"Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает." Вот, позорно обосравшись, травоед разгегемонился, говоря глупости. Пойми Сирожа, кто побеждает, тот лучше.
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САДЫЧОК
1696086008
Семак, даже не понял, что натворил ! Именно, из за его расстановки и замен, матчи проиграны !
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Павелий
1696086475
Тряпка-физрук Серёжа, привыкай! Это только цветочки. Без админресурса Зенит откатится туда, где был и должен быть - кусающийся середняк.
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erybov1965
1696093809
Раньше много раз говорил,Семаку,как и любому тренеру,который хочет чего-то добиться и получить правильный опыт, стать хорошим тренером,надо начинать в слабых и средних командах.И именно от них начинать свой рост.Семак немного попробовал,сразу не получилось,не понравилось,захотел все и сразу.Вот теперь в Зените,где ничего придумывать не надо,ставь иностранцев,которых купили не дешево,которых надо обязательно выпускать и немножко разбавь российскими, лучше подготовленными.И никакой тактики,иностранцы вытянут,что-то придумают по ходу игры,ну замены можно сделать,правда не всегда в точку.Для РПЛ ранее было достаточно,в Европе нет,а теперь и в России- не очень.
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fhnv
1696106389
Щас чудики и в отставку ещё додумаются отправить Семака!
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Игривый
1696188127
Много лет назад я писал на соккере, что семак не тренер! Тогда меня там загрызли, ну а теперь настал час истины! Просто он явился ко времени деградации нашего чемпионата, и у него был самый сильный состав, которому он не мешал играть (принцип невмешательства), ну вот сейчас состав уже не самый сильный, надо бы тренерские качества проявить... И тут его вроде опять нет............ Ладно, дадим ему еще 3 тура, а потом посмотрим Зенит Чемпион!!!!
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