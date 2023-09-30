Семак назвал причину двух поражений «Зенита» подряд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил последние результаты своей команды.
- Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
- Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
- У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.
– С чем связаны два поражения подряд в РПЛ?
– С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да.
Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает.
– В случае победы «Краснодара» отставание от лидера будет семь очков, а по итогам тура «Зенит» может выпасть из пятерки лидеров. Нет внутреннего переживания?
– Всем неприятно, поражения не могут нравиться. Пока находимся в сложной ситуации, нужно играть и побеждать, а не смотреть в таблицу. Матчей еще много, таблица будет меняться часто.
Источник: «Матч ТВ»