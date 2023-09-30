Семак назвал причину двух поражений «Зенита» подряд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил последние результаты своей команды.

Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).

Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).

У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

– С чем связаны два поражения подряд в РПЛ?

– С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да.

Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает.

– В случае победы «Краснодара» отставание от лидера будет семь очков, а по итогам тура «Зенит» может выпасть из пятерки лидеров. Нет внутреннего переживания?

– Всем неприятно, поражения не могут нравиться. Пока находимся в сложной ситуации, нужно играть и побеждать, а не смотреть в таблицу. Матчей еще много, таблица будет меняться часто.