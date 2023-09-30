Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Семак назвал причину двух поражений «Зенита» подряд

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил последние результаты своей команды.

    • Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
    • Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

    – С чем связаны два поражения подряд в РПЛ?

    – С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да.

    Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает.

    – В случае победы «Краснодара» отставание от лидера будет семь очков, а по итогам тура «Зенит» может выпасть из пятерки лидеров. Нет внутреннего переживания?

    – Всем неприятно, поражения не могут нравиться. Пока находимся в сложной ситуации, нужно играть и побеждать, а не смотреть в таблицу. Матчей еще много, таблица будет меняться часто.

    Новости по теме
    Семак раскрыл подробности травмы Марио Фернандеса 2
    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга» 12
    Божович отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20029

      NewLife 4 минуты назад

      "Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает."
      Вот, позорно обосравшись, травоед разгегемонился, говоря глупости. Пойми Сирожа, кто побеждает, тот лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      wlad wm--google 28 минут назад

      Причина проста, букмекеры сказали проиграть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1503

      Номэд 58 минут назад

      Семак назвал причину двух поражений «Зенита» подряд - Патамушта я физрук!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      vla4839 1 час назад

      Семак - словоблюд.Никогда не скажет правду и не будет откровенным, тем более не признает своих ошибок. Это не красит его. Он держит нас за дураков.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+